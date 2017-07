Moreno (PP-A) defiende que el Gobierno de Rajoy es el que "más ha ayudado a Andalucía" en sus "peores momentos"

Etiquetas

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha defendido este sábado que el Gobierno de Rajoy es el que "más ha ayudado a Andalucía" en sus "peores momentos" y trabaja con esta comunidad desde la "lealtad institucional", a diferencia de lo que a su juicio hace la Junta de Andalucía, que "sólo busca confrontar" y "arañar unos pocos votos a costa de los andaluces".

En la clausura de la Escuela de Verano del PP andaluz en Lanjarón (Granada), Moreno ha subrayado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy trabaja bajo la premisa de "en qué te puedo ayudar", mientras que la Junta busca "poner el dedo en el ojo" y aquellos asuntos en los que se pueda tener "una bronca".

Así, se ha mostrado convencido de que "cuando a la Junta se le advierte por parte del Gobierno de que no tiene ámbito competencial" para tomar determinadas decisiones, a ésta "le da igual", porque "no busca defender los intereses de los ciudadanos de Andalucía", ya que en ese caso "dialogaría" y no lo hace.

En contraposición, Moreno ha defendido que el "Gobierno de Rajoy y del PP es el que más ha ayudado a Andalucía en los peores momentos", algo que hay que decir, a su juicio, "todos los días y con la cabeza bien alta".

Coincidiendo con la clausura de la Escuela de Verano del PP andaluz, dedicada al medioambiente, Moreno ha pedido este sábado al Gobierno de España que salga "al rescate de Andalucía" y construya las depuradoras de interés general que, según ha dicho, la Junta "ha sido incapaz de realizar pese a haber cobrado a los andaluces 512 millones de euros por el 'impuestazo' del agua".

Moreno ha sostenido que la Junta creó ese impuesto en el 2010 "con la excusa de financiar obras para la depuración de las aguas" y "siete años después, Susana Díaz ha invertido menos de uno de cada tres euros recaudados", según ha apuntado Moreno, que le ha acusado de "asfixiar a impuestos a los ciudadanos", argumentando que los andaluces han pagado 512 millones de euros por el canon del agua y más de 350 millones no se han invertido".

El presidente del PP andaluz ha advertido además de que hay "muchos millones de euros de fondos europeos concedidos para esos proyectos que están ahora en riesgo por la negligencia" de la presidenta de la Junta.

Por ello, ha emplazado al Gobierno de España a ejecutar las obras declaradas de interés general, de manera que se evite tener que devolver esos fondos.

"El Gobierno de España lo va a hacer", ha anunciado Moreno, que ha puesto este hecho como ejemplo de lealtad institucional. Ha aseverado que al Gobierno andaluz sólo le preocupa el medio ambiente como imagen de postal, a la vez que ha lamentado que no se gaste todo el presupuesto del que dispone en la prevención de los incendios y que no cumpla con sus obligaciones en materia de depuración de aguas.

Así, ha subrayado que hay que ir mucho más allá en políticas de protección del medio ambiente y ser más ambiciosos, y ha criticado que en el Gobierno de Díaz "falte imaginación, ambición y mirada de largo alcance para afrontar esta situación con garantías"." Lo que falta, en el fondo, es capacidad para la gestión del dinero público. Y de ahí provienen muchos de los problemas que padecemos en Andalucía", ha sentenciado.

Por otra parte, ha afirmado que "España es una gran nación y no la va a romper nadie", al tiempo que ha emplazado Susana Díaz a "aclarar qué es eso de la España plurinacional".

"La presidenta de la Junta de Andalucía está muda ante este desafío", ha lamentado Moreno, quien ha señalado que "esta música nos suena a asimetría, a desigualdad, a que puede haber territorios y personas de primera y de segunda, y eso no lo vamos a consentir".