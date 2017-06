Nieto, "muy tranquilo" ante su reprobación, critica que el PSOE haya decidido estar "en la parte radical"

Etiquetas

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha asegurado que está "muy tranquilo" ante la reprobación sobre su persona que votará este martes el pleno del Congreso, por el supuesto 'chivatazo' de la investigación de la 'Operación Lezo' a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, que se encuentran actualmente encarcelados.

En declaraciones a los medios, tras presidir en Toledo la toma de posesión del nuevo general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Manuel Llamas, Nieto ha criticado que el PSOE haya "decidido estar en la parte más radical" del Congreso, frente a la "parte sensata" que existe en la Cámara Baja.

A su juicio, cuando el PSOE actuó como un partido de Gobierno "eso le dio la oportunidad de gobernar" pero "desde hace algún tiempo el PSOE prefiere ocupar otro papel, estar en otro ámbito y no abrazar elementos fundamentales como que la crítica política tiene límites y que para hacer una acusación se necesita algún tipo de prueba y que para realizar algo tan extraordinario como una reprobación se tiene que tener argumentos".

"Todo eso se ve que no le interesa, que no lo valora", ha lamentado el secretario de Estado, que ha dicho no saber qué pasará en el Congreso pues es algo que "depende de los grupos".