PODEMOS NO DESCARTA REUNIRSE CON PSOE Y CS SI EL OBJETIVO ES ECHAR A RAJOY DEL GOBIERNO

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, no descartó este martes reunirse con PSOE y Ciudadanos, “porque nuestra obligación es reunirnos con todo el mundo”, si el objetivo es echar a Mariano Rajoy del Gobierno.Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso cuando se le preguntó por la intención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de emplazar a Pablo Iglesias y a Albert Rivera a sentarse para tratar de llegar a acuerdos parlamentarios. Según la dirigente de Podemos, estos acuerdos han de perseguir “acabar con las políticas de austeridad” del PP.Para ello, Podemos considera crucial conocer qué va a hacer el PSOE en la votación del CETA (acuerdo económico y de comercio de la UE con Canadá), cuyo dictamen se vota la próxima semana en el Pleno, y en el debate del 'techo de gasto' del 11 de julio. Según Montero, hay diputados socialistas que se ha mostrado en contra del CETA, aunque subrayó que habrá que esperar a la votación.Dependiendo de cómo se posicione el PSOE ante estas estas dos cuestiones, Podemos valorará el ‘nuevo PSOE’ defendido por Sánchez en el 39 Congreso Federal. Por ello, no descarta celebrar encuentros ‘a tres’ con PSOE y Ciudadanos, “porque nuestra obligación es reunirnos con todo el mundo”. ESPERANZADOS CON EL PSOENo obstante, Montero dijo que en Unidos Podemos “estamos esperanzados” con la nueva política socialista, “pero queremos hechos”, aunque “sin descuidar acuerdos parlamentarios” con otras fuerzas políticas. Montero, quien manifestó que aún no ha recibido convocatoria oficial para una reunión con Sánchez, subrayó que pese a que el líder socialista quiera buscar “alianzas” con otras formaciones, desde Unidos Podemos quieren “echar al PP”, y entiende que el mejor mecanismo para hacerlo es presentar una moción de censura que lidere el PSOE en el nuevo periodo de sesiones tras el verano. Según la portavoz de Podemos, “no hay que perder de vista” el objetivo de sacar al PP de La Moncloa y subrayó que en la votación de la moción de censura de la pasada semana se demostró que el PP “no cuenta con una mayoría parlamentaria”.