MOCIÓN. PODEMOS NO DARÁ “NI UN RESPIRO” AL GOBIERNO Y CONTINUARÁ “PRESIONANDO” AL PP

Etiquetas

El secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, dijo este jueves que su partido no dará “ni un respiro” al Gobierno de Mariano Rajoy y continuará “presionando” al PP con la moción de censura que se debatirá en el Congreso el 13 de junio.En los pasillos del Congreso, el diputado de Unidos Podemos contestó así a la petición que hizo hoy Compromís, que les pidió retirar la moción de censura hasta que Pedro Sánchez cuente con una Ejecutiva, que se designará en el Congreso Federal de los días 16, 17 y 18 de junio. Mayoral indicó que sus bases les dieron vía libre para presentar la moción en el Parlamento, por lo que tienen que “cumplir” con el mandato de sus inscritos y tienen la “firme decisión” de no dar “tregua” al Ejecutivo. “Rajoy se tiene que ir a su casa cuanto antes", indicó. Aseguró que no van a retirar la moción ni van a dar “ni un respiro” a Rajoy, un presidente que “no quiere ir a los tribunales a declarar”. Por este motivo, “es urgente presionar con las herramientas parlamentarias a nuestro alcance”, subrayó. Consideró positiva la elección de Sánchez como nuevo líder socialista, porque ve en él una “posibilidad” de “romper” con lo que Podemos denominar la triple alianza: PP-PSOE-Ciudadanos. No obstante, puntualizó sobre Sánchez que “hay que andar y ver” sus próximos pasos.