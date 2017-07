PP C-LM cree que Page "traga con todo" para gobernar y que el pacto con Podemos se fraguó "en un restaurante de Atocha"

Etiquetas

Robisco avisa que no tolerará que se fragüe el presupuesto "en dos días" y reclamará que todos los consejeros comparezcan en las Cortes

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Lorenzo Robisco, ha señalado que el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha "tragado con todo" para mantenerse en la Presidencia y, además, ha apuntado que el pacto de Gobierno con Podemos, que previsiblemente espera la entrada a la Vicepresidencia del secretario de la formación morada, José García Molina, se fraguó "en un restaurante de Atocha comiendo lentejas".

Así lo ha afirmado este viernes en rueda de prensa en la que, además, ha pedido que digan "quién estuvo en ese restaurante y qué intereses había". La "frivolidad" con la que García-Page ha actuado es porque todo estaba pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, según el 'popular'.

Por otra parte, ha manifestado que García-Page ha perdido una oportunidad de gobernar con el PP por no "bajar los impuestos y equipararlos a los de la Comunidad de Madrid". Y es que, a juicio del portavoz 'popular', el presidente de la región "no se ha acordado de los castellano-manchegos", ya que "no ha mirado por el interés general".

FELICITADO POR "EL COLETAS"

Asimismo, Robisco ha afirmado que el presidente ha sido "felicitado por 'El Coletas', lo que es algo muy triste", pues Page "habrá ganado", pero "los castellano-manchegos han perdido" porque estamos "ante una crisis de gobierno sin precedentes".

En este sentido, ha reiterado que el Gobierno regional se ha "radicalizado" cuando Podemos le ha dicho "o tragas con nosotros o no hay presupuestos". Y ha recordado que el PP ya mencionó que había una "'Operación Molina'" que ahora "se ha consumado".

"MÁS DESPILFARRO Y DESCONTROL"

De otra parte, Lorenzo Robisco se ha referido a la posible entrada de José García Molina a la vicepresidencia del Gobierno, a lo que ha dicho que será "más despilfarro, más gasto y más descontrol y, lo peor, más radicales".

En este sentido, ha recordado la frase de Emiliano García-Page de "no voy a ser presidente a cualquier precio". A ello, ha pedido que "cesen los intereses personales y el satisfacer egos de Podemos y de quien tiene que aferrarse al poder a cualquier coste".

PP NO QUIERE PRESUPUESTOS "EN DOS DÍAS"

Por último, se ha referido a la aprobación de la Ley de Presupuestos afirmando que espera que el Gobierno regional "no pretenda sacarlos en dos días y a la traición", pues el PP pedirá "que comparezcan todos los consejeros y den la cara y no se lo ventilen en 10 minutos".

Sobre la situación interna de Podemos, Lorenzo Robisco, a preguntas de los medios, ha señalado que "es una parte más del paripé y del teatro y del escenario que han hecho entre todos, pero no es lo importante".