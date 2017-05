El PP pide al consejero de Fomento que asuma su "nefasta" gestión en el metro

Etiquetas

La parlamentaria andaluza del PP Ana Vanesa García ha pedido al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, que asuma su "nefasta" gestión en la puesta en marcha del mero de Granada y que no siga "culpabilizando" a los ciudadanos de los retrasos para "tapar sus errores".

En una nota de prensa, Ana Vanesa García ha indicado que "estamos cansados de que nos engañen y nos tomen el pelo una vez más, cuando el consejero sabía en todo momento que el metro no iba a estar en funcionamiento ni en diciembre ni en marzo, y ahora tampoco en mayo".

La dirigente del PP ha puesto en duda que la nueva fecha dada, julio de este año, "se cumpla o sea una forma más de ganar tiempo".

Sin embargo, para la dirigente del PP, lo que no tiene parangón es que la Junta de Andalucía siga "echando balones fuera" al culpar a los granadinos, a los que nos acusa "de no saber convivir con las vías del metro". "Además de tratarnos como tontos, el PSOE no se corta un pelo en decírnoslo a la cara", ha lamentado García.

Por ello, ha insistido en que la "responsabilidad única" de que el metro no entre en funcionamiento en la provincia de Granada es del PSOE en la Junta que, en su opinión, "nunca ha apostado por esta infraestructura, que se va a convertir en el monumento a la vergüenza, con un cúmulo de retrasos a lo largo de los últimos diez años, cientos de millones de euros de dinero público despilfarrado y unos dirigentes socialistas perdidos en su propia burocracia".

Respecto del anuncio hecho por Felipe López sobre la construcción de una pasarela peatonal que permita conectar el municipio de Armilla con el Parque Tecnológico de la Salud, Ana Vanesa García ha aludido a que el Gobierno de Susana Díaz "como siempre, llega tarde".

"El PTS lleva más de un año en funcionamiento y el riesgo para los peatones que cruzan desde Armilla era patente desde el primer día, aunque la Junta de Andalucía parecía no enterarse", ha indicado la diputada autonómica.