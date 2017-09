El PP ve "indignante" que la manifestación por la financiación acabe bajo su sede y el PSPV no apoyará ese recorrido

Etiquetas

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha calificado de "indignante" que la manifestación convocada por los sindicatos para el 28 de octubre para reclamar una financiación justa para la Comunitat vaya a finalizar en la Plaza de América, donde los 'populares' tienen su sede, un hecho que tampoco ha gustado al PSPV, cuyo vicesecretario general, Manolo Mata, asegura que no le parece bien y no firmará una convocatoria en esos términos porque no es una manifestación "contra nadie".