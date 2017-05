PP pide no adoptar "actuaciones unilaterales" sobre AIRBNB y recuerda a Calvo que negó "problemas de masificación"

Etiquetas

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al equipo de Gobierno de Ahora Madrid que no adopte "actuaciones unilaterales" sobre AIRBNB y ha recordado al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que había negado "problemas de masificación en la capital".

Así se ha expresado Martínez-Almeida al ser preguntado por el acuerdo que trata de buscar el Ayuntamiento de la capital con AIRBNB, Homeaway y otras plataformas para establecer un tope máximo de días en los que estas viviendas podrían ponerse en alquiler al año, como ya se hace en Ámsterdam o Nueva Orleans, e implantar una tasa.

Para el portavoz de los populares, se trata de una cuestión "compleja" que debe ser abordada "no solo por el Ayuntamiento" sino también por la Comunidad, que tiene "competencias". Martínez-Almeida ha insistido en que hay que "conciliar" turismo e intereses de los vecinos.

En este punto ha criticado que no se pueden "adoptar actuaciones unilaterales y que se contradicen con lo que anteriormente se ha hecho", ya que "no se puede dictar una instrucción unilateral cuando se había dicho un mes antes por Calvo que no había problema de masificación en Madrid".

"¿Qué mensaje transmitimos al turista si un día digo una cosa y luego otra?", se ha preguntado el portavoz del PP en el Consistorio, para quien "conviene abordar los debates con serenidad, porque se deben dirigir a resolver problemas de los vecinos".