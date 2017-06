MOCIÓN. EL PP PREGUNTA AL PSOE SI HA ELEGIDO A SÁNCHEZ PARA QUE IGLESIAS PRESIDA EL GOBIERNO

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, preguntó este martes al PSOE si ha elegido como secretario general a Pedro Sánchez para que sea el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien acabe ejerciendo "la jefatura" del Gobierno.Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso al criticar que el PSOE no haya definido aún su posición en la moción de censura que se debatirá la próxima semana promovida por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hernando descartó que esa iniciativa implique una "censura" al presidente porque "en los siete meses que lleva" en el cargo "solo se puede hablar de éxitos" en los grandes asuntos del país, como muestran los datos económicos. Cree, por ello, que no existen "condiciones objetivas" para esa moción de censura "y mucho menos" para que Pablo Iglesias pueda ser presidente del Gobierno. El PP considera "ciertamente extraño" que el PSOE no haya definido su posición en ese debate y Hernando expresó su confianza en que "la vayan definiendo", dejando claro que lamenta que los socialistas tengan aún "dudas" sobre si Iglesias está "capacitado" para ser presidente. "No creo que para eso" los socialistas eligieran a Sánchez como secretario general, apuntó Hernando. "No sé si responde muy bien a sus intereses" que la jefatura del Gobierno la ejerza Iglesias, insistió.