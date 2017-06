CS PREGUNTA A SÁNCHEZ SI QUIERE SUMAR PARA "CONSTRUIR" FUTURO O SOLO PARA "DESTRUIR" EL LEGADO DE RAJOY

Etiquetas

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, preguntó este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si quiere sumar una mayoría alternativa al PP para "construir" el futuro o solo para "destruir" la acción legislativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante los últimos años. En rueda de prensa después de la reunión de la dirección de Ciudadanos, Arrimadas celebró en rueda de prensa que el PSOE "por fin" tenga nuevos portavoces en el Parlmento, porque "llevábamos muchos meses sin ningún tipo de interlocución". Subrayó que su partido habla con "todos" y va a seguir haciéndolo, pero "me gustaría saber" si además de querer sumar para "destruir" el líder del PSOE también quiere sumar para "construir" y en ese caso apoyará reformas impulsadas por Ciudadanos para eliminar aforamientos, reformar la ley electoral o mejorar la legislación sobre cajas de ahorro. Sobre el reconocimiento de la plurinacionalidad que defiende el PSOE, Arrimadas subrayó que los ciudadanos "no tienen la culpa de los bandazos ni las contradicciones" en las que han incurrido los socialistas en este ámbito, y les alertó de que para gobernar es necesario tener "una idea clara de país y y un proyecto de futuro", y en su opinión el PSOE "no lo ha tenido y no lo va a tener".