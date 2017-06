MADRID. PODEMOS PRESENTA UNA “PROTESTA” ANTE ADRADOS POR SU INTERPRETACIÓN "PARTIDISTA" DEL REGLAMENTO EN EL DEBATE DE CENSURA

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha presentado una “protesta” ante la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, por su “interpretación partidista” del Reglamento durante el pasado debate de la moción de censura de la formación morada contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes.Adrados “hizo una interpretación partidista, filibustera e impresentable del Reglamento”, dijo Ruiz-Huerta, por “permitir intervenciones de miembros del Gobierno sin límite de tiempo”.Ruiz-Huerta considera que “eso no es lo que dice el Reglamento”, y señaló que el PP “hace uso de las instituciones en beneficio propio”, porque “no está acostumbrado a la democracia”.“El PP proviene de donde proviene”, dijo la líder de Podemos, quien señaló que estas actuaciones son “los últimos coletazos de un modelo que está llegando a su fin”.Tras recordar que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, sí ha intervenido hoy en la moción de censura de Podemos en el Congreso, añadió que Cifuentes “ha quedado a la altura del betún” respecto al mandatario español.El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijo que la moción de censura fue “una pérdida de tiempo” y destacó que Podemos y PP, “que se necesitan y se retroalimentan, se perdieron el respeto entre ellos”.El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, indicó que no está “satisfecho” de la moción de censura, porque “las cosas no fueron bien”.Asimismo, explicó que ha dirigido una carta a la Mesa para “buscar soluciones” a la actual situación de enfrentamiento y señaló que el Reglamento “no debe usarse como arma estratégica y sí para favorecer el debate”. Gabilondo criticó este modo de proceder a base de descalificaciones y declaró que “nada justifica la mala educación”.El portavoz del PP, Enrique Ossorio, dijo estar “muy satisfecho” de cómo se desarrolló la moción de censura y “nada satisfecho de los insultos”. A su juicio, Podemos “se aprovechó de su inmunidad para insultar e imputar delitos” a los miembros del PP. “Podemos quiso montar un circo y les salió fatal”, concluyó Ossorio.