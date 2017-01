PRESIDENTES. SÁENZ DE SANTAMARÍA CONFÍA EN LA “COLABORACIÓN” DE LA GENERALITAT PARA ABORDAR LA NUEVA FINANCIACIÓN

Etiquetas

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, confió este miércoles en que la Generalitat de Cataluña finalmente “colabore” en los “acuerdos y procesos” que se aprobaron ayer en la VI Conferencia de Presidentes, incluido el punto en el que se determinó crear un grupo de expertos para empezar a estudiar la nueva financiación autonómica.La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se expresó en estos términos en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, donde dijo que espera que las palabras de la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, en las que dice que esta autonomía “no liderará nada pero no se desentenderá” de la negociación sobre un nuevo modelo de financiación, sean de “colaboración”. “Hemos marcado acuerdos y procesos que afectan a buena parte de los temas que se discuten en Cataluña”, sentenció la vicepresidenta, para agregar que ayer se pusieron encima de la mesa acuerdos que constituyen “el día a día” no solo de Cataluña, sino de los debates que se producen en el resto de comunidades autónomas.Acto seguido, puso “en valor” a los presidentes autonómicos que sí acudieron a la cita en el Senado, a quienes agradeció que “cumplieran con su obligación de atender a los intereses de los ciudadanos y al interés general de España”. “Nos pusimos cada uno en la piel del otro”, aseguró.Así las cosas, dijo que “probablemente” haya “muchos” más ciudadanos catalanes no independentistas, a los que quiso mandar un mensaje tranquilizador diciéndoles que ayer estuvieron representados por el propio Gobierno de la nación. “Nosotros tenemos proyectos para Cataluña. Nos gustaría hacerlos en diálogo con la Generalitat y, además, está el diálogo con la sociedad catalana”, dijo.Sobre la también sonada ausencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, en la Conferencia de Presidentes, señaló que le hubiera gustado contar con su presencia. “Espero que participen y colaboren, y esa es la invitación del Gobierno en esas tareas que nos hemos marcado”, apuntó, y precisó que el Ejecutivo central está trabajando con el vasco y se llega a acuerdos cuando se puede.