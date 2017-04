PSOE Madrid pide a Cifuentes que "asuma responsabilidades" por detención de González porque "ya estaba" en el PP

Etiquetas

La presidenta del PSOE-M, Sara Hernández, ha pedido este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristinas Cifuentes, que "asuma responsabilidades" por la detención del expresidente Ignacio González, pues ella "ya estaba en el PP de Madrid".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS

Así lo ha indicado Hernández en declaraciones a Europa Press después de que González haya sido detenido este miércoles en una operación de la Guardia Civil relacionada con la gestión del Canal de Isabel II.

Hernández se ha mostrado "preocupada y abochornada" por la "imagen que da el PP, no solo ya de Madrid, sino a nivel nacional". "No nos habíamos recuperado de la citación para declarar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por presuntas irregularidades, cuando hoy nos desayunamos no solo con la detención de quien fuera hombre fuerte del PP, sino con la citación de la presidenta para declarar ante la Justicia", ha expresado.

Para la secretaria general del PSOE-M, PP y corrupción son "sinónimos", y ha criticado la presunta utilización de instituciones públicas para "el beneficio de unos pocos", algo que hace sospechar a la socialista de que "el PP ha podido adulterar elecciones para engañar a electores".