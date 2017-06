PSOE. ZAPATERO IRÁ AL CONGRESO FEDERAL

Etiquetas

El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero acudirá al 39 Congreso Federal que los socialistas celebran este fin de semana en Madrid.Según confirmaron fuentes del entorno del expresidente a Servimedia, Rodríguez Zapatero asistirá al cónclave del PSOE en el que saldrá la nueva dirección del partido propuesta por Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias del partido. La presencia del expresidente destaca no sólo por su relevancia dentro del PSOE, sino porque mantuvo una posición de defensa y participación activa en la campaña de Susana Díaz para liderar el partido. Hace unos días, él mismo avanzó que dijo “siempre” había estado en los Congresos del partido y hoy fuentes de su entorno pudieron confirmar su asistencia, que estaba pendiente de su agenda internacional. No obstante, dichas fuentes apuntaron que todavía no se ha informado a Ferraz de la decisión del expresidente.Entre los nombres que han ido trascendiendo que formarán parte de la Ejecutiva de Sánchez hay tres exministras que trabajaron en gobiernos de Rodríguez Zapatero: Cristina Narbona, que fue ministra de Medio Ambiente, será la nueva presidenta del PSOE; Carmen Calvo, ex titular de Cultura, se hará cargo del área de Igualdad; y la ex ministra de Vivienda Beatriz Corredor dirigirá el área de Ordenación del Territorio y Políticas de Vivienda.La presencia de Zapatero contrasta con la ausencia del otro expresidente socialista, Felipe González, que también apoyó a Díaz aunque se involucró menos en su candidatura, no estará en el Congreso por un viaje a Colombia que le ha surgido en el último momento.