RAJOY CRITICA A PUIGDEMONT Y URKULLU POR "ABDICAR" DE SU RESPONSABILIDAD SI NO VAN A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

- "Yo nunca dejaré una silla vacía". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emplazó este viernes a los presidentes de Cataluña y País Vasco a asistir el próximo 17 de enero a la Conferencia de Presidentes con todos los dirigentes autonómicos y criticó que si no lo hacen significará "abdicar de una responsabilidad".Rajoy lanzó este mensaje durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras el último Consejo de Ministros de 2016, en la que hizo balance del año arropado por todos sus ministros excepto el titular de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. "Me gustaría que Urkullu y Puigdemont fueran a la Conferencia de Presidentes porque no ir no supone cambiar de posición", dijo. "No ir supone abdicar de una responsabilidad".Rajoy, que adelantó que la cita del 17 de enero tendrá una primera parte de debate y una segunda decisoria para aprobar acuerdos, manifestó que él "nunca" dejaría "una silla vacía" en un foro al que está convocado.Pese a la crítica a Urkullu y Puigdemont, Rajoy confió en que haya "voluntad de diálogo" y que los presidentes autonómicos de País Vasco y Cataluña acudan a la reunión para "abrir una etapa de diálogo constructivo que se transforme en mejoras para los ciudadanos".En este sentido, recalcó que "a la postre este es el objetivo de cualquier administración, sea cual sea su color político".