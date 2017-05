Pablo Iglesias quiere presentar la moción en mayo y avisa al PSOE de que si no apoyan, "sus militantes juzgarán"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que su intención es registrar la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este mes de mayo, y ha avisado al PSOE de que si no cambian de opinión y siguen sin apoyarla, "sus militantes y sus votantes juzgarán".

Así lo ha asegurado en una entrevista en el programa de radio Carne Cruda, recogida por Europa Press, en la que, no obstante, Iglesias ha asegurado que Podemos no pretende con su moción, ni con sus tiempos, influir en el proceso interno del PSOE, sino sacar a Rajoy de La Moncloa.

"El PSOE debería rectificar pero esto no va del PSOE. Podrá tomar sus propias decisiones y sus militantes y votantes juzgarán, pero esto va de lo que está ocurriendo en España", ha explicado.

LAS PRIMARIAS DEL PSOE, "UN PROCESO SECUNDARIO"

Así, ha negado que la fecha del 20 de mayo elegida para convocar una movilización de apoyo a la moción de censura tenga algo que ver con el hecho de que al día siguiente, el 21 de mayo, se celebren las primarias del PSOE de las que saldrá el nuevo líder socialista. "Ese proceso nos parece secundario en relación a lo que está ocurriendo en nuestro país", ha enfatizado.

De hecho, Iglesias ha asegurado que tiene la impresión, por sus declaraciones, de que tanto el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez como la presidenta andaluza, Susana Díaz, ambos aspirantes a la Secretaría General de los socialistas, "prefieren dejar las cosas como están". Eso sí, ha criticado la falta de "coherencia" en concreto de Sánchez, por pedir la dimisión de Rajoy pero no apoyar la moción.

Según Iglesias, los socialistas "están buscando excusas" para no tumbar el Gobierno de Rajoy. "Sus militantes juzgarán", ha avisado, aunque ha insistido en que su iniciativa no pretende influir en las primarias del PSOE, aunque tanto el registro como la manifestación de apoyo maya a desarrollarse en paralelo al proceso interno de los socialistas.

A pesar de que el PSOE mantiene su 'no', el líder de Podemos ha vuelto a pedir una reunión para tratar esta cuestión, ya que no entiende que sí estén dispuestos a explorar una moción en la Comunidad de Madrid, o lo estuvieran en Murcia, y no a nivel nacional. "¿Acaso hay un acuerdo nacional del PSOE con el PP? Porque si no, no se entiende", ha apostillado.

Mientras tanto, Podemos va a seguir reuniéndose con colectivos de la sociedad civil y con otras fuerzas políticas este mismo miércoles, tal y como ha avanzado Iglesias. Una de ellas será con EH Bildu a lo largo de esta mañana, según ha informado la formación vasca.