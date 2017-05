Patxi López: "El PNV tendrá que explicar cómo ha sido capaz de legitimar los PGE a un PP carcomido por la corrupción"

Etiquetas

Asegura que el acuerdo del Cupo entre PP y PNV demuestra que había una alternativa a la abstención del PSOE

El exlehendakari y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha dicho este viernes que el PNV "tendrá que explicar cómo ha sido capaz de legitimar la mayor herramienta que tiene un Gobierno --los Presupuestos Generales del Estado-- a un PP carcomido por la corrupción".

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, López ha lamentado que la negociación del Cupo vasco --el dinero que el País Vasco tiene que abonar al Estado por competencias no transferidas-- haya estado vinculada a la negociación presupuestaria.

"Lo del Cupo llevaba pendiente muchos años. Se ha llegado a un acuerdo que hay que valorar fijándose en las cifras y el detalle. Pero lo que viene a demostrar es que el sistema de financiación en España falla: no puede estar pendiente de buscar mayorías", ha opinado.

El político vasco ha afeado al PNV que apoye al PP y que no lo hiciera con el PSOE en la sesión de investidura del ex secretario general Pedro Sánchez. "Este acuerdo viene a demostrar que era posible una alternativa distinta a la abstención del PSOE", ha explicado.

López ha insistido en que la abstención del PSOE ante el PP para investir a Mariano Rajoy presidente "no fue una buena idea", y cree que su partido tenía que haber "dejado y obligado" a los populares "a hacer sus deberes como lo ha hecho para buscar apoyos" para los PGE.

Además, ve normal que el PNV haya "vendido" el acuerdo sobre el Cupo como un "cuponazo", porque, a su juicio, si no lo hiciera tendría un problema. Eso sí, ha remachado: "La cuestión no es que el PNV lo venda así, si no que hay de verdad en ello".