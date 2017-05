Podemos Andalucía insiste en construir una alternativa de "muro de contención" a las "políticas del PP" que imponga Díaz

Etiquetas

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha insistido este lunes en la voluntad de su formación de construir una alternativa de Gobierno en la región que sea "muro de contención" a las "políticas el PP" que, según ha dicho, se asemejan a las que intenta imponer la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Pérez Ganfornina ha ejemplificado que "se ha visto a Díaz intentando hacer propuestas" que incluyen un "proyecto en el que Andalucía no es más que un souvenir para lo asiáticos" y una propuesta que dice que la comunidad "no es más que un territorio donde se pueden convertir en préstamos para los estudiantes universitarios. "Le decimos que los andaluces no quieren aceptar esas políticas, que son políticas del PP", ha asegurado.

Ante esto, el dirigente de Podemos ha abogado por construir una "alternativa solvente, rigurosa y seria" que sea "capaz de levantar diques de contención a las políticas de recortes y a la corrupción del PP en Andalucía". Esta alternativa, según ha dicho, tiene que ser "necesariamente amplia" y "mayoritaria" y contar con apoyos "más allá" de los que obtenga por parte de Izquierda Unida (IU).

Además, ha añadido que el objetivo de esa alternativa de gobierno debe ser hacer posible un "camino sostenible, un cambio del modelo productivo que traiga políticas para la Agricultura o el Turismo" que ayuden a "cambiar el modelo productivo" y "generar empleo de calidad". "Igual este no es el camino que quiere Susana Díaz, pero ya sabemos qué hace cuando pierde la elecciones el PP y no podemos arriesgarnos", ha dicho.

Por otro lado, Pérez Ganfornina ha destacado que el escenario que se dio después de que Pedro Sánchez ganase las primarias socialistas y se alzase como nuevo secretario general del PSOE, es "nuevo" pero "lo importante" ahora es Andalucía porque "algunas han estado con la cabeza en Ferraz", refiriéndose a la presidenta andaluza.

"Ahora habrá que ver qué pasos da el PSOE", ha añadido el secretario, al tiempo que ha insistido en que hay que esperar a ver "con qué" Pedro Sánchez se encuentran, si con "el que pactó con Ciudadanos" o con el que "va a obedecer a sus bases y a dar marcha atrás a las políticas del PP".

En este sentido, ha asegurado que los militantes del PSOE "han lanzado un mandato claro" y es el de que "hay que echar a Mariano Rajoy de La Moncloa". "La primera prueba -de Pedro Sánchez al frente del PSOE-- tiene nombres y apellidos: Se llama moción de censura y se apellida Mariano Rajoy", ha dicho. Sobre esto, ha esperado que Sánchez "se anime" y "camine" con Podemos para apoyar la moción de censura y "sacar la corrupción de las instituciones".