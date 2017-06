Podemos Euskadi, dispuesto a "empujar" hacia la plurinacionalidad si el PSOE "quiere dar pasos en ese sentido"

Etiquetas

Cree que "existe la posibilidad tangible" de que se pueda conseguir "una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy"

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, ha afirmado que hay que estar dispuestos a "empujar" hacia la plurinacionalidad, si el PSOE "quiere dar pasos en ese sentido", para que puedan "reconocerse las naciones" del Estado. Además, cree que "existe la posibilidad tangible" de lograr "una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alba ha manifestado en el debate de la moción de censura a Rajoy en el Congreso "se evidenció la posibilidad tangible" de que se pueda conseguir "una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy". "Es algo que se evidenció en el debate y votación de la moción de censura", ha añadido.

A su juicio, hay que aprovechar que el de Rajoy "es un Gobierno débil, que no tiene esos apoyos", más allá de los casos de corrupción "que se suceden uno tras otro, demostrando que se trata de una cuestión estructural y no de casos aislados".

"Existe la posibilidad de construir esa mayoría alternativa y tenemos que asumirla con un reto y tendremos que hacer esfuerzos especialmente Unidos Podemos y el PSOE para sentarnos, hablar y explorar esa posibilidad", ha apuntado.

Nagua Alba ha apostado por sentarse con los socialistas a hablar y ha señalado que con Ciudadanos ve "profundamente difícil" que se pueda alcanzar acuerdos porque las políticas económicas y laborales son "extremadamente similares" a las del PP.

Además, ha señalado que tiene una visión "de cómo debe estructurarse el Estado tremendamente recentralizadora y jacobina". "No respeta siquiera el Concierto Económico vasco", ha destacado.

La líder de Podemos Euskadi ha recordado que, "cuando se habla de una alternativa de Gobierno, no se habla simplemente de cambiar unos ministros por otros, y un presidente por otros, sino de cambiar las políticas que se vienen aplicando". En su opinión, el PSOE "tiene que entender que el programa de Ciudadanos es mucho más similar al del PP que al suyo".

Alba ha preguntado, asimismo, al PNV "dónde se ve" porque "parece que el PNV no tiene ningún problema nunca en verse en cualquier lado según le convenga".

"Depende de a qué PNV escuchemos. Si escuchamos al PNV de la campaña de las dos últimas elecciones generales, yo vería al PNV construyendo una alternativa a Mariano Rajoy. Si escuchamos al PNV de las últimas semanas, y especialmente del debate de la moción de censura o de los acuerdos de Presupuestos, yo lo vería sosteniendo a Mariano Rajoy, que es lo que ha estado haciendo últimamente", ha aseverado.

En esta línea, ha señalado que "es muy evidente que el PNV tiene un pacto de legislatura con el PP, que se ha comprometido a sostener a Rajoy, y que, por ahora, ahí va a continuar". "En cualquier caso, creo que, cuando uno se toma en serio la tarea de construir una alternativa y un Gobierno distinto, debe hablar con todo el mundo y buscar ese apoyo", ha explicado.

PLURINACIONALIDAD

Nagua Alba cree que hay dos modelos de Estado, por una parte el de Ciudadanos y el PP, que es "uniformizado y tremendamente centralista, y después, están los modelos de estado plurinacional, que, para empezar, reconocen que dentro del Estado español conviven naciones, y que habrá que reconocerlas y sus derechos de una forma o de otra".

"Nosotros siempre hemos defendido que el Estado es plurinacional y plurilingüe, y que esas nacionalidades pueden encontrarse en un marco sin imposiciones y solidario", ha añadido.

A su juicio, "ésta es la única respuesta posible a las demandas que se están dando en torno a la cuestión territorial". Tras señalar que ahora se oye al PSOE "hablar mucho de este tema", ha apuntado que "da la sensación de que parece avanzar hacia postulados que reconocen la plurinacionalidad como una realidad". No obstante, cree que es "un sentir que todavía no es compartido por el conjunto del PSOE, pero no deja de ser un paso adelante".

A su juicio, tal vez se trata de "declaraciones de intenciones", por lo que ha considerado que hay que ver "en qué se concreta". "Pero creo que, si el PSOE quiere dar pasos adelante en torno a la democratización y a la resolución de un conflicto político, como es el territorial por vías democráticas, tenemos que estar ahí para unir fuerzas y empujar en ese sentido", ha subrayado.