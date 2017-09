Puigdemont advierte de que "Rajoy tiene un problema que se llama Rajoy"

Etiquetas

Llama a escoger entre "Rajoy, la España del Nodo y de Fraga" o la democracia

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ironizado este viernes con las decisiones que está adoptando el Gobierno central ante el referéndum del 1-O y ha advertido: "El señor Rajoy tiene un problema que se llama Rajoy. Se llama PP. Se llama sistema político español".

Lo ha dicho en un mitin en el Teatre Principal de Badalona con un aforo lleno de 450 personas donde muchos se han quedado a las puertas y en el que también han participado el concejal de Badalona Pere Martínez (PDeCAT); el alcalde de Molins de Rei (Barcelona), Joan Ramon Casals, y el presidente de Españoles por el derecho a decidir, Carles Palomares.

Puigdemont ha considerado un triunfo que estén celebrando el mitin porque el Gobierno ha avisado de que la campaña del 1-O es ilegal, y ha recordado que el presidente del Gobierno ha celebrado otro en Barcelona este mismo viernes: "El sí que puede hacer mítines".

"ESTADO DE EXCEPCIÓN ENCUBIERTO"

Ha arremetido contra Rajoy por afirmar que todo lo que ve, no lo había visto en democracia y ha ironizado diciendo que es verdad: "Hay un estado de excepción encubierto que no se atreven a hacer oficial porque no tienen coraje".

Ha afirmado que hace años el Estado decía que en ausencia de violencia se podía hablar de todo pero que ahora se demuestra que "mentían a la cara" a los catalanes y, según él, ponen en riesgo el derecho de reunión en Cataluña haciendo advertencias sobre mítines de la campaña del referéndum.

MARIANO RAJOY "GALLEA"

Ha afirmado que, mientras Rajoy "gallea" con que la comunidad internacional respalda su posición ante el referéndum, los diputados del Parlamento danés le han remitido una carta diciendo que resuelva el conflicto político con Cataluña mediante la política.

"En lugar de gallear de que el mundo está a tu lado, deberían sacarte los colores", ha reprochado el presidente catalán, que le ha pedido a Rajoy que reflexione, y que ha ironizado sobre si también piensa ilegalizar al Parlamento danés y enviarles a la Guardia Civil.

Ha mencionado la metáfora del vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, que comparó al Estado con un transatlántico: "El Estado es un gran transatlántico... Pues el PP es su iceberg".

Ha llamado a la partición el 1-O para "cambiar las cosas", no sólo del votante del 'sí', sino también de los 'no, porque ha afirmado que el referéndum no va sólo de independencia.

"Haremos un favor a la radicalidad democrática o estaremos dando un cheque en blanco a Rajoy. O sale reforzado Rajoy, la España del Nodo y de Fraga o gana la democracia", y ha pedido a los ciudadanos reflexionar sobre qué futuro quieren para las generaciones venideras, cuando salgan a votar el 1 de octubre.