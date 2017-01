RAJOY ADVIERTE A PUIGDEMONT QUE NO DARÁ “UN SOLO PASO” QUE MENOSCABE “LA IGUALDAD DE TODOS”

Etiquetas

- Dice a Carles Puigdemont que le iría “mucho mejor” si buscara “la mano tendida” en vez de seguir abrazado a la “radicalidad”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que seguirá velando por el bienestar de los siete millones de catalanes y atenderá, “en la medida de lo posible”, sus demandas. No obstante, subrayó que no dará “un solo paso” que menoscabe la igualdad de todos ante la ley”.Rajoy hizo estas manifestaciones al participar en el Foro ABC-Deloitte, donde reconoció que “el mayor reto” que encaran los españoles en estos momentos es el desafío a la unidad de la nación y a la soberanía nacional.“En España se cumplirá la ley, que es tanto como decir que se cumplirá la voluntad de los españoles”, sentenció, antes de destacar que quien quiera cambiar la Constitución Española tiene a su disposición los mecanismos legales para hacerlo.Dicho esto, subrayó que seguirá velando por el bienestar de los siete millones de españoles que viven en Cataluña. “Atenderé, en la medida de lo posible, sus demandas, pero no daré un solo paso que menoscabe la igualdad de todos ante la ley”, aseveró.Agregó que dialogará “todo lo que tenga que dialogar” sobre lo que se le plantee, aunque a renglón seguido advirtió que no podrá hablar sobre lo que no le “pertenece”. “Ese es el único pero importantísimo límite en mi disposición al entendimiento, que es sincera y leal”, sostuvo.En esta línea, el jefe del Ejecutivo hizo hincapié en que su mano “sigue estando tendida”, al tiempo que advirtió a los responsables políticos de Cataluña que “les iría mucho mejor si buscaran esa mano tendida en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados al extremismo”.