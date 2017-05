RAJOY, A SÁNCHEZ: “ES MEJOR TRABAJAR JUNTOS QUE ANDAR A LA GRESCA”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que procurará llevarse “bien” con el recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, alegando que “es mejor trabajar juntos por los españoles que andar a la gresca”.El jefe del Ejecutivo se expresa en estos términos en una entrevista en la revista 'Tiempo' recogida por Servimedia, al ser preguntado por la relación que espera tener con Sánchez ahora que ha vuelto a tomar el mando del PSOE.“Yo procuro llevarme bien con todo el mundo porque tengo espíritu constructivo y porque creo que es mejor trabajar juntos por los españoles que andar a la gresca y no aportar nada”, expone Rajoy, para acto seguido reconocer que “es importante” llevarse bien con Sánchez. “Pero para eso las dos partes tienen que quererlo”, apostilla. Dicho esto, Rajoy reconoce que ahora su propuesta electoral de “gran coalición” no está sobre la mesa, porque el PSOE ya la desechó y, por tanto, “no hay nada de qué hablar” a este respecto. “Todo el mundo que no sea partidista sabe que la propuesta que yo hice en su día era la razonable. Era razonable porque permitía gobernar mejor, tomar decisiones, afrontar los grandes retos que tiene España y, además, eso sí que hubiera sido una segunda Transición”, razona.Ahora, prosigue, lo “importante” es que el PSOE esté presente en los “grandes temas” de Estado. Por último, recrimina a los socialistas no haber estado en temas como el de los estibadores, una actitud que, a su juicio, no tuvo “ningún sentido”.