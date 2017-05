EL PSOE REITERA A IGLESIAS QUE LA MOCIÓN DE CENSURA ES “INÚTIL”

Etiquetas

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha remitido una carta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la que reitera el rechazo de los socialistas a la moción de censura que la formación morada quiere impulsar contra Mariano Rajoy, porque les parece “inútil”.Tras un “estimado Pablo”, Fernández va directamente al asunto y recalca la posición del PSOE desde que el pasado jueves Podemos anunciara una ronda de contactos sobre esta iniciativa parlamentaria, que llevó al líder de Podemos a hablar por teléfono con el portavoz de la Gestora socialista, Mario Jiménez. “Ya conoces por Mario Jiménez las razones por las que creemos que, una moción de censura, sea la respuesta adecuada a la alarma social creada por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. No intentaré reiterártelas, primero porque pienso que no hace falta y segundo porque si todavía no lo has entendido creo que va a ser inútil”, indica.Esta carta, a la que ha tenido acceso Servimedia, se la envía Fernández en respuesta a la que le remitió Iglesias pidiendo al PSOE que reflexionara sobre su posición contraria a la moción de censura de Podemos. En el texto, sin ánimo de polemizar, Fernández se defiende ante las acusaciones de Iglesias cuando en su carta hablaba de las “equivocaciones” del PSOE, aludiendo, entre otros asuntos, a la abstención que permitió la llegada a la Presidencia de Mariano Rajoy. Y le recuerda que estos hechos “no hubieran tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un Gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente”.“Créeme que, cada vez que lo reiteras, tengo la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen”, afirma el también presidente de Asturias. Fernández reconoce que está de acuerdo con Iglesias en la “gravedad de la situación” y “convencido” de que debería “propiciar acuerdos” sobre cuestiones “pendientes” en el Parlamento, como las comparecencias de los ministros de Justicia e Interior, del fiscal general del Estado y del fiscal jefe anticorrupción, sí como la “constitución inmediata” de la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Tras estas consideraciones, Fernández añade una posdata en la que pide a Iglesias que traslade a Jean Luc-Mèlenchon que “para los socialistas españoles, las elecciones francesss del domingo son uno de estos asuntos que no permiten el equilibrismo, porque si hay veces que la neutralidad es otro nombre de la complicidad, esta es una de ellas”.