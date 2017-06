RAJOY REIVINDICA "LA CONCORDIA, LA MESURA Y LA MODERACIÓN" TRAS LA PROCLAMACIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ COMO LÍDER DEL PSOE

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, reivindicó hoy en el Fórum Europa los valores de "la concordia, la tranquilidad, la mensura y la moderación", al día siguiente de la proclamación de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y la elección de su nueva Ejecutiva Federal en el 39 Congreso celebrado este fin de semana por los socialistas.En el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Rajoy presentó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y aprovechó su intervención para advertir de los "muchos retos a los que nos enfrentamos" en estos tiempos, como el terrorismo internacional y la negociación del 'Brexit'."Necesitamos moderación, tranquilidad, concordia y buenas formas y no crispación y no generar problemas donde no los hay de manera inútil", dijo. "Es fundamental la concordia, la tranquilidad, la mesura y la moderación. Lo demás es una excelente forma de perder el tiempo".Rajoy ensalzó a quienes promueven estos valores y puso como ejemplo a Nueva Economía Fórum por organizar encuentros informativos que, a su juicio, "se están convirtiendo en una necesidad" para un debate civil y político sosegado.El presidente insistió en que estos tiempos exigen "dejar de lado el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la falta de concordia, porque eso no sirve absolutamente para nada".ELOGIOS A CIFUENTESEl jefe del Ejecutivo destacó asimismo la labor que está realizando en la Comunidad de Madrid el Gobierno de Cristina Cifuentes, pues cree que "ha sabido pactar, ha sabido acordar, ha llegado a entendimientos y ha gobernado con moderación", mientras que "otros han preferido la retórica del enfrentamiento y la crispación".Afirmó que los dos años que Cifuentes lleva al frente de la región son "tiempo suficiente para saber que la acción de gobierno del PP ha resultado positivo para el interés general de los ciudadanos" de Madrid y expresó su "certeza de que la gestión de Cifuentes es semilla de futuro".Rajoy sacó a relucir que la economía madrileña crece al 3% por tercer año consecutivo, crece más que la media de España, y las previsiones de 2017 son "francamente buenas", con 130.000 nuevos puestos de trabajo y con un crecimiento de afiliados a la Seguridad Social en el último mes que no se registraba "desde noviembre de 2008".