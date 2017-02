RAJOY OFRECE A TRUMP LAS “MEJORES RELACIONES POSIBLES” PERO ADVIERTE QUE LA UE DEFENDERÁ SU “IDENTIDAD”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó este viernes la disposición de la UE a mantener las “mejores relaciones posibles” con el presidente de EEUU, Donald Trump, si bien dejó claro que los líderes de los Estados miembros defenderán “en todo momento” la “identidad” y la “cohesión” europea.Así se pronunció Rajoy, en la rueda de prensa que ofreció durante la celebración en Malta de la cumbre informal de los 28 Estados miembro de la UE, acerca de las perspectivas que tiene la Unión Europea a la hora de encarar las relaciones con la nueva administración estadounidense.La llegada de Trump a la Casa Blanca y sus posicionamientos acerca de la Unión Europea han agitado los cimientos los organismos comunitarios hasta tal punto que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha llegado a admitir que el presidente de EEUU es una “amenaza” para Europa.La más que probable designación de Ted Malloch como embajador de EEUU ante la UE ha provocado que la Eurocámara le haya declarado ‘persona non grata’ por sus distintas manifestaciones contrarias al proyecto europeo. Éste ha augurado el final del euro e ironizado con que ayudará a destruir la Unión Europea.Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo dejó claro que las relaciones con EEUU deben basarse en varios principios. Entre ellos, destacó el esfuerzo por mantener las “mejores relaciones posibles” con la Administración de Trump, ya que ambos bloques comparten principios y valores como la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos.“Somos socios estratégicos desde hace mucho y así debemos seguir. La UE quiere mantener las mejores relaciones posibles con EEUU”, sentenció.Rajoy, además, se mostró partidario de ampliar el campo de acción en la colaboración con EEUU al ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista. DEFENSA VALORES EUROPEOSA pesar de la buena voluntad expresada por los líderes comunitarios, advirtió de que Bruselas trabajará “en todo momento” por defender la “identidad” y la “cohesión europea”, lo que le permitió aseverar que Europa debe tener “una sola voz clara y una voz comprometida con los valores que encarnan el proyecto europeo”.En un mensaje tácito a las medidas migratorias y económicas aprobadas por Trump, el jefe del Ejecutivo reafirmó el compromiso de la UE en materia de refugiados y con el libre comercio. “Nos gustaría que saliera adelante el convenio que lleva tiempo negociándose con EEUU (por el TTIP) y vamos a trabajar y dar impulso a convenios con Mercosur o con países como Chile o México”, comentó. La figura del nuevo inquilino de la Casa Blanca estuvo presente en esta cumbre, hasta el punto de Rajoy reconoció que “hasta ahora no se había fijado una posición por parte de todos” los Estados miembro. “Creo que lo que hemos acordado es muy razonable”, exclamó.Rajoy no quiso elevar el tono contra Trump ni censurar explícitamente las últimas decisiones tomadas por éste, lo que le llevó a ceñirse al siguiente mensaje: “lo importante es preservar la identidad europea pero, dicho esto, queremos tener unas buenas relaciones con EEUU como siempre lo hemos querido. Creo que eso es lo más sensato, razonable y a ello nos vamos a aplicar”.Preguntado si considera a Trump y a sus políticas una amenaza para Europa, rehusó pronunciarse e insistió en que lo “importante” es que la Unión Europea defenderá “con personalidad” su “unidad”, “cohesión” y “voluntad de integración”, atenderá los problemas de sus ciudadanos y se esforzará por mantener las “mejores relaciones posibles con quien quiera tenerlas con nosotros, pero preservando aquello que es nuestro, lo que pensamos y amamos”. Por otro lado, confirmó que ha mantenido una conversación con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que incidió en la necesidad de reforzar el tratado de libre comercio con la UE. Aprovechó para reiterar el apoyo y solidaridad de España con México, dos países unidos por “toda suerte de lazos”.