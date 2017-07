RIVERA RESALTA QUE LOS ESCAÑOS DE CS SON DECISIVOS PARA APROBAR EL TECHO DE GASTO Y UNA BAJADA DE IMPUESTOS

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quiso poner hoy en valor que los escaños de su grupo parlamentario serán “decisivos” para aprobar esta tarde el techo de gasto para 2018 y lo han sido para sacar adelante una bajada de impuestos para este año.Lo hizo en su intervención al inicio de la reunión del grupo parlamentario de Cs del Congreso, contrastando que, si fuera por el PSOE o Unidos Podemos, “los adictos al gasto”, España no tendría presupuestos ni techo de gasto, no cumpliría con Europa y no haría un reparto de fondos entre comunidades autónomas y ayunamientos. Además, resaltó que “gracias a esos escaños decisivos se va a aprobar por primera vez en muchos años una bajada de impuestos, sobre todo para quienes no llegan a fin de mes”, lo que le parece que es “la mejor política social”, frente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que “están acostumbrados a subir impuestos” y lo seguirían haciendo si no fuera por la exigencia de Ciudadanos