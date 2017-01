BREXIT. RAJOY RESPONDE A REINO UNIDO QUE LA UE NO PERMITIRÁ FRAGMENTAR LAS LIBERTADES DE CIRCULACIÓN

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió este martes a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, que la Unión Europea no permitirá que su país fragmente las libertades de circulación para permitir unas y no otras. En la rueda de prensa en el Senado tras finalizar la reunión de la Conferencia de Presidentes, Rajoy explicó que no había tenido tiempo de leer con detenimiento las últimas declaraciones de May más allá de algunos titulares, por lo que se mostró "muy prudente". "Conviene fijar posición cuando las cosas se hayan planteado", dijo. Sí hizo una reflexión general para subrayar que Reino Unido todavía no ha planteado a la Unión Europea ninguna petición fonal para iniciar las negociaciones de salida, y mientras eso no se produzca nadie va a "adelantar ningún futuro". Precisó también que hay una posición común en la Unión Europea, que cuenta con la aquiesciencia de España, en relación a no contemplar la fragmentación de las libertades de circulación, es decir, que no se permitiría a Reino Unido preservar la libertad de circulación de capitales pero no la de personas, por ejemplo. "Eso no lo vamos a aceptar", sentenció. Rajoy subrayó además que Reino Unido no ha dicho qué tipo de relación quiere mantener con la Unión Europea porque, aunque a él le gustaría "que se mantuvieran las cosas como están" hay muchos modelos posibles. Recordó los de Noruega, Suiza, o Canadá, que simplemente tiene un tratado de libre comercio. "Todas las posibilidades están abiertas" y tiene que ser Reino Unido quien aclare lo que desea y los demás decir "si estamos o no de acuerdo con su petición".