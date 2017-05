RIVERA EXIGE AL GOBIERNO "QUE DEJE DE PASTELEAR" CON EL PDECAT Y LUCHE CONTRA LA CORRUPCIÓN

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió este martes al Gobierno "que deje de pastelear" con el PDECat y que luche activamente contra la corrupción y por recuperar el dinero público "saqueado" en la gestión del Palau de la Música. En una intervención ante el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso abierta a los medios de comunicación, Rivera exigió al Gobierno que pida una convocatoria del consorcio del Palau para respaldar la acusación particular y recuperar el dinero público. El líder de la formación morada consideró "vergonzosa" la ausencia del Gobierno en la reunión en la que se decidió no seguir adelante por esa vía, lo que considera un "pasteleo" que no se ha explicado a la sociedad. En ese mismo sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, dijo también este martes que esa actitud del Gobierno permite "sospechar cualquier cosa", también la existencia de un acuerdo para rebajar la tensión en ese caso a cambio del apoyo del PDECat al decreto de reforma de la estiba. Girauta cree que la "dejación de funciones" del Ejecutivo en el intento de recuperar el dinero público "robado" por lo que era Convergencia Democràtica de Catalunya en la gestión del Palau de la Música es "absolutamente vergonzosa".