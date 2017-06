ROSELL PIDE A LOS PARTIDOS QUE PROPONGAN IDEAS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS O QUE SE CALLEN

Etiquetas

- Demanda que el 'dinero negro' se regularice. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) pidió este jueves que si algún grupo parlamentario tiene alguna idea para incrementar los ingresos que la ponga encima de la mesa y si no, “pues que se calle”.Rosell, durante su intervención este jueves en el acto de presentación del informe anual de ‘Libertad Económica en el Mundo’, señaló que todos los grupos en el Parlamento “están llevando proposiciones de ley para bajar el IVA de todo, que si el IVA cultural, que si el IVA para flores, el IVA para lo que sea, pero ninguno plantea una medida concreta para elevar los ingresos”.En el tema de las regularizaciones fiscales, Rosell indicó que “ojalá no tengamos que hacer ninguna más”, pero apuntó que hay muchos países que tienen “mucho dinero negro” y pidió que alguien le diga la solución “para intentar que este dinero negro se haga oficial”.En este sentido, subrayó que primero prefiere que no exista el ‘dinero negro’, pero que “en el caso de que exista, que siempre existirá, que alguien me diga alguna otra solución que no sea a través de una regularización fiscal”.Por otro lado, pidió que las cosas se expliquen abiertamente, “donde todos entendamos el problema, y cuando lo entendamos, pues aclarar las opciones de medicina que tenemos para resolver los problemas y ver qué opción se elige porque no nos queda otra".Por ello, demandó que si el Gobierno no tiene una solución que exponga el problema en el Parlamento para buscar algún apoyo o iniciativa que sirva para resolver los conflictos o para averiguar si algún grupo tiene alguna propuesta mejor que la del Gobierno. Por ello, ante esta situación, señaló que “si alguien tiene alguna idea para incrementar los ingresos que la ponga encima de la mesa y si no, pues que se calle”.