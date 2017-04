Rajoy "dará la batalla" para que Barcelona acoja la EMA pero "la estabilidad institucional es muy importante"

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que España dará "la batalla" para que Barcelona se lleve la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aunque ha admitido que "no es fácil" y ha avisado de que "la estabilidad institucional es un factor muy importante y siempre va a operar a favor".

"Vamos a presentar nuestra candidatura para la Agencia Europa del Medicamento", ha asegurado Rajoy en rueda de prensa al término de la cumbre europea en la que los 27 han aprobado las directrices para negociar el Brexit.

Rajoy ha explicado que ya remitido "una comunicación" al respecto tanto al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, al que ha reiterado la aspiración del Gobierno de que Barcelona acoja la sede de la EMA.

"No es fácil", ha admitido el presidente del Gobierno, que ha recordado que hay 27 países y "hay países que no tienen ninguna agencia". "Pero vamos a dar esa batalla", ha mantenido, insistiendo en que "batalla no dada es batalla perdida".

"La estabilidad institucional es un factor muy importante y siempre va a operar a favor", ha avisado el jefe del Ejecutivo, cuando se le ha preguntado si cree que el proceso soberanista pueda perjudicar la candidatura de Barcelona.

Rajoy ha defendido que la candidatura de Barcelona "es de las más potentes que se puedan presentar" por "el atractivo de la ciudad" y se ha mostrado convencido de que si votarán las personas que trabajan en la agencia "Barcelona sería la elegida", al tiempo que ha puesto en valor sus infraestructuras, comunicaciones, la importancia de su industria farmacéutica y el hecho de que es un poco para la investigación biomédica, así como que la sede ofrecida está disponible "desde el primer día".

"España dará la batalla. Creo que tenemos buenos argumentos", ha dicho, insistiendo en encaran el proceso "con buen ánimo y creyendo que tenemos buenas y poderosas razones".

Rajoy ha explicado que los líderes no han mantenido "un debate sobre este asunto" aunque Tusk les ha avanzado que "la idea sería" que aprueben en la cumbre de junio "el procedimiento para proceder a la elección" de la sede y que la decisión sobre la elegidas "se adopte en el otoño".