Rajoy presume de 20 años de casado y que "aún no le han despachado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebra este miércoles su vigésimo aniversario de boda, un asunto sobre el que ha bromeado en el Congreso con los periodistas ante los que ha presumido de que, tras dos décadas de matrimonio, aún no le han "despachado".

Rajoy ha acudido a la Cámara Baja para reunirse con el Consejo de Dirección del Grupo Popular y hacer balance de lo que va de legislatura con el portavoz, Rafael Hernando, el secretario general del grupo, José Antonio Bermúdez de Castro, y los portavoces adjuntos.

Antes de la cita, los periodistas han recordado a Rajoy el aniversario y el jefe del Ejecutivo ha añadido que efectivamente se casó con Elvira Fernández un Día de los Inocentes de 1996, en la isla de La Toja (Pontevedra), y se ha jactado de que, 20 años después, sigue siendo su esposo. "Aquí sigo, de momento no me han despachado", ha comentado entre sonrisas.