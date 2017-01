Rajoy dice que le tranquiliza que la Generalitat desmienta ilegalidades con datos fiscales, que sería de "gran gravedad

Etiquetas

Cree que esto debe hacer ver que "la exageración y el radicalismo" no conducen "absolutamente a nada"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que era "inevitable" la renuncia a su escaño en el Senado del juez Santiago Vidal tras las "preocupantes" declaraciones que ha realizado asegurando que el Gobierno catalán tiene los datos fiscales de los contribuyentes catalanes de forma ilegal. Tras recordar que la Fiscalía va a investigar esas manifestaciones, ha reconocido que le "tranquiliza" que la Generalitat las haya desmentido porque de ser cierto, sería de "una enorme gravedad".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de la Moncloa tras verse con el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, al ser preguntado si el Ejecutivo del PP se conforma con la renuncia de Vidal (ERC) o ha pedido explicaciones al Gobierno de Carles Puigdemont sobre este asunto.

El presidente del Gobierno ha señalado que la decisión que ha tomado Vidal le parecía "inevitable" porque "afirmar lo que que ha afirmado en público es algo absolutamente preocupante". "Realmente conviene que todos nos manejemos en la vida pública con un poco de sentido común y de cordura", ha apostillado.

En concreto, el juez Vidal reveló en una conferencia que la administración catalana maneja la información fiscal de todos los contribuyentes catalanes pese a no tener permiso. "Tenemos vuestros datos fiscales de forma ilegal", exclamó, unas manifestaciones que ha desmentido el Gobierno catalán.

DE UNA "ENORME GRAVEDAD" DE SER CIERTO

Rajoy ha dicho desconocer si la Agencia Tributaria va a tomar "alguna decisión sobre este tema", pero sí que ha destacado que la Fiscalía ha anunciado que va a investigar esas afirmaciones porque "de ser ciertas, serían de una enorme gravedad".

"He escuchado que la Generalitat las ha desmentido y eso a mi me tranquiliza, pero la investigación que ha puesto en marcha la Fiscalía espero que confirme que estas afirmaciones no son ciertas porque realmente es muy preocupante que en el siglo XXI se puedan oír esta suerte de cosas", ha enfatizado.

Dicho esto, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que esto "realmente debe servir a todos" para asumir lo que, a su juicio, saben todos los españoles, que "la sensatez, la mesura y el diálogo es lo que sirve par resolver lo problemas" mientras que "la exageración, el radicalismo y el extremismo no conducen absolutamente a nada", ha concluido.