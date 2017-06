Revilla ve motivos para la moción a Rajoy pero no está bien hecha: "Hay fuegos artificiales pero falta la mascletá"

Etiquetas

El jefe del Ejecutivo cántabro y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, cree que sí hay "motivos" para presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, pero cree que la que ha registrado Unidos Podemos en este sentido "no está bien elaborada".

"Así no se hacen las cosas. No está bien elaborada. Motivos hay, pero no se hacen las cosas así", ha opinado el regionalista, que ve en la iniciativa "fuegos artificiales" e incluso "tracas", pero "falta la mascletá", es decir, que "cuaje", lo que a su juicio revela que la moción se ha "hecho mal".

Revilla ha respondido así, con todos sus "respetos" y desde la "veteranía" (tiene 74 años) a preguntas del Grupo Parlamentario de Podemos Cantabria, que ha instado al presidente regional a posicionarse sobre la moción de censura a Rajoy.

Ante esta pregunta, formulada por el portavoz podemita en la Cámara regional, Alberto Bolado, el líder del PRC ha considerado "rara" o "exgtraña" la cuestión, ya que ni él ni su partido están representados en el Congreso de los Diputados, que es donde se va a debatir y votar la moción, que es "una cosa muy seria".

En este punto, Revilla ha indicado que a lo largo de su trayectoria política ha participado en dos mociones de censura, y ha indicado al respecto que "el 98 por ciento" de las que se presentan "salen" adelante, pero "porque se trabaja minuciosamente el tema".

Así, hay reuniones previas entre el partido promotor y el resto de fuerzas con representación en la administración en la que se va a debatir y votar la moción, y se presenta también un candidato alternativo al presidente de turno, al contrario -ha comparado- de lo que ha sucedido con la promovida por Unidos Podemos contra Rajoy, en la que "no se dice" quién es el candidato a la Moncloa ni se ha "hablado con nadie".

UN BRINDIS AL SOL Y 24 HORAS DE AUTOBOMBO

En opinión de Revilla debe, por tanto, haber "contubernios previos" al debate, pues en caso contrario se queda en "un brindis al sol" la moción de censura, que como ha reiterado es un instrumento "muy serio" para "cargarnos a un presidente".

De este modo, aunque el regionalista ve "motivos" para presentar una moción contra Rajoy -como los casos de corrupción en el PP, que "yo combato", ha dicho- cree que en este caso el partido que lidera Pablo Iglesias no ha hecho "bien" las cosas, y ha usado así un procedimiento legal y legítimo para "tener 24 horas de autobombo" y no para la finalidad que debe tener esta herramienta, y que es precisamente "que salga" adelante.

Por otro lado, en su intervención, y a propósito de comentarios de Bolado, el presidente ha negado que no dé "la cara" en el Parlamento, donde comparece cada vez que el hacen preguntas, aunque sean "pocas".

Y sobre su asistencia a programas de televisión, ha replicado al podemita que "también van sus líderes", aunque ha remachado que "hay más audiencia cuando voy yo".