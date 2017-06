PSOE. SÁNCHEZ CARGA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PP: “PARA RAJOY CUALQUIER DIMISIÓN ES RAZONABLE MENOS LA SUYA”

Etiquetas

- Pregunta directamente a Rajoy cuántos Bárcenas, Granados e Ignacios González "tiene ocultos". El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cargó este domingo con dureza contra los escándalos de corrupción del PP, un partido que “sólo puede regenerarse pasando a la oposición” y cuyo presidente, Mariano Rajoy, ve “cualquier dimisión razonable menos la suya”.En su discurso de clausura del 39 Congreso Federal, tras ser aprobada su Comisión Ejecutiva Federal con un 70,5% de respaldos, lamentó que España lleve “seis años de condena, de precariedad y muy especialmente de corrupción”.En este punto, se detuvo en la declaración que Rajoy tendrá que prestar ante la Audiencia Nacional, en calidad de testigo, el próximo 26 de julio en el juicio que investiga la ‘trama Gürtel’ y criticó que el presidente se jacte de que en el PP “nadie se porta mal y que todos son buenos”.Le replicó que “seguro que nunca hubo tanta gente buena en la cárcel como hoy en España” y consideró que para Rajoy “los malos son los jueces que los encarcelan y los policías que registran sus sedes”. “Por eso tenemos un Gobierno que en lugar de apoyar, persigue a los jueces y fiscales que investigan su corrupción”.Se quejó de que, ante estos casos “que le asedian”, Rajoy sólo atiende a decir que se siente “traicionado”. “¡Que imagine cómo se sienten los españoles ante los casos de corrupción! Hemos visto a Esperanza Aguirre dimitir, señor Rajoy, no creo que no sufra casos de corrupción al menos tan graves como el de la señora Aguirre”, le reprochó.Por todo ello, adujo que “es evidente que para Rajoy cualquier dimisión es razonable menos la suya” y quiso poner en evidencia que diga que “gracias a él quien la hace, la paga”. “No, en España, a quien le pillan, la paga” y “el PP sólo puede regenerarse pasando a la oposición”."¿Cuántos Bárcenas, Granados, Ignacios González hay escondidos sin pillar?", preguntó directamente al jefe del Ejecutivo, a quien acusó de liderar una encrucijada contra la "calidad" de nuestras instituciones. "La corrupción no son sólo las comisiones ilegales, también lo es el uso partidario de las instituciones de todos", espetó.Sánchez alertó de que "se empieza promoviendo como ministro de Hacienda a quien después de haberlo sido con Aznar montó una asesoría fiscal y luego amnistió fiscalmente a sus compañeros de partido", refiriéndose a Cristóbal Montoro, y "se continúa nombrando como fiscal Anticorrupción a alguien con empresas en paraísos fiscales", aludiendo en este caso a Manuel Moix.