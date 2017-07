MAÍLLO DICE QUE SÁNCHEZ SE FIJA "DEMASIADO EN EL OTRO PODEMOS" AL NO HABLAR DE ECONOMÍA CON EL GOBIERNO

Etiquetas

- “La pretensión de querer gobernar desde la oposición está condenada al más absoluto de los fracasos”, afirma. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, tachó este martes de “absoluta irresponsabilidad” que el PSOE de Pedro Sánchez se niegue a tratar sobre aspectos económicos con el Gobierno, lo que, a su juicio, se produce porque “probablemente se está fijando demasiado en el otro Podemos, en el morado”.De esta manera lanzó el dirigente popular una crítica contra el PSOE durante su intervención inicial en el desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid. No obstante, reconoció que “no es poca cosa” y una superación del “no es no” que el líder del PSOE se reuniera el pasado jueves con el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. En este sentido, consideró que el encuentro entre el presidente y el líder del principal partido de la oposición es un gesto “positivo” que forma parte “de la normalidad democrática” porque se consiguen avances en terrorismo, seguridad nacional, violencia de género y una “definición clara del rechazo” al referéndum en Cataluña. “No es poca cosa”, se trata de un “buen avance positivo, pero el PSOE sigue negándose a hablar de aspectos económicos, lo cual nos parece una absoluta irresponsabilidad”. "Probablemente se está fijando demasiado en el otro Podemos, en el morado”, expresó. Para Maíllo, ese gesto es “profundamente negativo” y “no contribuye en nada” a mejorar la situación del propio PSOE, porque “pretender imitar lo que no se es, acaba al final cayendo sobre una losa como uno mismo”. En este sentido, dijo que no es responsable estar en una campaña permanentemente y esconderse en la “trinchera” de lo económico para mantener la distancia con el Ejecutivo.LA OPOSICIÓN, A EXAMENAdemás, lanzó mensajes a la oposición al indicar que, en ocasiones, es muy fácil pretender gobernar “cuando no se tiene la responsabilidad” de aplicar ni de cuadrar las cuentas, por lo que “la pretensión de querer gobernar desde la oposición está condenada al más absoluto de los fracasos”.En este sentido, dijo que la “frivolidad” es una “cualidad que un político no se puede permitir y en el Gobierno tampoco”, ya que el Ejecutivo no puede dar pasos en falso. Maíllo destacó que la “mayor parte” la responsabilidad le corresponde al partido del Gobierno, pero la “oposición también se examina”.A su juicio, ante un Ejecutivo en “minoría”, la oposición es "responsable” de alcanzar acuerdos que permitan que España continúe siendo "creíble". “De ese examen tendrán que dar cuenta al conjunto de españoles”, agregó.