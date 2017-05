SÁNCHEZ DICE QUE IGLESIAS SE HA CONVERTIDO EN EL ‘SPARRING’ DE RAJOY

Etiquetas

- Pide a Rajoy que “no arrastre a España en su caída”. El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo de los socialistas, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que Pablo Iglesias se ha convertido en “una suerte de ‘sparring’” para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras que él pide su dimisión porque quiere derrotarlo.De esta manera valoró desde Lleida, antes de participar en la manifestación con motivo del Primero de Mayo, la carta que Iglesias va a remitir al PSOE pidiéndole que reflexione y apoye la moción de censura que quiere presentar Podemos contra Rajoy.Sánchez quiso diferenciar entre la postura de ‘sparring’ de Iglesias y la posición que él defiende, que pasa por pedir a Rajoy que comparezca en el Congreso, dé explicaciones y “asuma sus responsabilidades políticas en forma de dimisión”. “A Rajoy, después de todos los casos de corrupción, hay que pedirle que no arrastre a España en su caída y asuma en primera persona la dimisión de millones de españoles que lo están pidiendo abochornados por los casos de corrupción”, sentenció.PRIMERO MAYOAntes de participar en la manifestación por los derechos de los trabajadores, Sánchez destacó que este Primero de Mayo es un “día de reivindicación” pero también de reflexión y de movilización para hacer frente al “triple desafío” que hay por delante de empleo digno, lucha contra pobreza y digitalización.Para combatirlos, hay que hacerlo “unidos” y conscientes de que “la sociedad de la España de hoy no es la de hace 35 años y, por tanto, las viejas soluciones no pueden valer para la España de hoy”.