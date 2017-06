CS PIDE AL PP QUE SE "SERENE" Y ACCEDA A LA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA SOBRE SU FINANCIACIÓN

Etiquetas

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió este martes al PP que "se serene" y acceda a lo que en su día firmó: la investigación parlamentaria sobre su financiación para depurar posibles responsabilidades políticas. En los pasillos del Congreso de los Diputados, Villegas subrayó que el PP está "muy nervioso" ante la materialización de esa comisión de investigación, que este martes tiene previsto reunirse para fijar calendario de trabajo y lista de comparecientes. Villegas recordó al PP que firmó la constitución de esa comisión en su acuerdo con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y votó a favor de la misma en el Pleno del Congreso. Por tanto, "no entendemos los nervios que se han desatado ahora" cuando ha llegado el momento de concretar los trabajos. Ciudadanos confía en que el PP "se va a serenar" y facilitará "con total normalidad" los acuerdos entre los grupos parlamentarios para que la comisión no sea "un circo", sino que se pueda concretar una investigación "eficaz" capaz de depurar responsabilidades políticas sin estar "coartada" para recabar información. La propuesta de Ciudadanos, insistió, es que la comisión investigue la financiación del PP durante toda la etapa de Mariano Rajoy como presidente del partido, algo que considera de "sentido común" aunque precisó que no se trata de una "imposición" sino que hay disposición al diálogo.