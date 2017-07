Sánchez pide a Rajoy que el pacto contra la violencia machista no sea "un brindis al sol" y dé respuesta al problema

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el Pacto de Estado contra la violencia de género, en el que se está trabajando en el Congreso, no sea "un brindis al sol" y dé respuesta al problema.

Así lo ha explicado la portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Margarita Robles, responsable de explicar ante los medios los diferentes asuntos sobre los que Sánchez y Rajoy han tratado durante la reunión que han mantenido en La Moncloa.

En este encuentro, ambos líderes han tratado temas sociales y, entre ellos, la violencia de género. En concreto, han hablando de la situación del Pacto de Estado en esta materia y de las conclusiones sobre las que se están trabajando en el Congreso y que, según ha señalado Robles, están "muy avanzadas".

De hecho, el órgano que está elaborando ese informe de conclusiones tiene de plazo hasta el próximo 31 de julio para terminarlo. Este documento, tras ser aprobado en el Pleno del Congreso, pasará al Gobierno que deberá elaborar nuevas medidas en esta materia, siguiendo sus pautas.

Por ello, Sánchez ha pedido a Rajoy que estas medidas consensuadas en la Cámara Baja no se queden en "un brindis al sol", sino que sirvan para dar solución a esta lacra que, tal y como ha destacado la portavoz socialista ante los medios, "es un problema gravísimo en España".

INMIGRACIÓN: "ABSOLUTAMENTE PRIORITARIO"

Otro de los temas que han tratado Sánchez y Rajoy es la inmigración y los refugiados y, más concretamente, el naufragio de una patera que provocó la muerte de 50 personas, el pasado martes, en el Mar de Alborán. "No puede volver a ocurrir este drama", ha señalado Robles.

Según ha señalado, el secretario general de los socialistas llamó al jefe del Ejecutivo a llevar este tema al ámbito del G-20 para que sea "absolutamente prioritario". "Esta es una sociedad en la que a veces nos preocupamos por temas, qe no digo que no sean importantes, pero no podemos ser insensibles con aquellas personas qe se han visto en una situación tan terrible como la ocurrida en el Mar de Alborán", ha concluido.