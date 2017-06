Santamaría espera un diálogo "sosegado" con Cataluña al día siguiente del 1-O

Etiquetas

"Si hay voluntad de diálogo por todas las partes son posibles los consensos"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido esperar al día siguiente del 1 de octubre --en alusión implícita a fecha del referéndum que prevé la Generalitat-- para comenzar un diálogo "sosegado" con Cataluña.

"Pido un poco de sosiego, porque se habla mucho del 1 de octubre pero la inmensa mayoría piensa en el día 2 de octubre: es el día en que yo espero que sea el de la desaceleración y del sosiego", ha dicho en la presentación del libro del secretario de Estado para la Sociedad de la Información, José María Lassalle, 'Contra el Populismo'.

Para ella, "si hay voluntad de diálogo por todas las partes son posibles los consensos, pero hay que saber el marco en el que se buscan y se trabajan", ha añadido.

Santamaría ha atribuido la aceleración que ve en el Govern a la decisión de la Generalitat de fijar la fecha de la consulta: "Esto no se puede hacer por la vía de la aceleración, buscar una salida antes de la fecha límite".

Según ella, "convendría serenarse, dejar de buscar la provocación, de exaltar los ánimos y, una vez que las cosas bajan y se ven de otra manera, hay muchas formas de buscar una solución".

Considera que el acercamiento debe darse dentro del marco legal y de la fortaleza de la ley, que --ha recordado-- surgió para defender a las minorías: "Y te encuentras que las minorías buscan atajos para no tener que respetar la voluntad de las minorías".

También ha afirmado que las leyes están para impedir que una mayoría pueda imponer a una minoría un esquema que no le satisface, pero ha avisado de que, sin mayoría, la minoría no puede buscar lo que hay dentro de la ley "fuera de la ley, si no le satisface".

Al hablar de la voluntad de diálogo necesaria entre las partes cuando hay un desacuerdo, ha recordado que el pacto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado se hizo entre siete formaciones con ideas diferentes y, a veces, contrapuestas.

POPULISMOS

La vicepresidenta ha afirmado que los populismos en España son de izquierdas, a diferencia de en otros países de la UE, porque se han "fiado a los movimientos sudamericanos que tratan de importar" al Estado, y ha señalado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como uno de los actores de ese populismo.

El autor del libro, José María Lassale, ha asegurado que Barcelona es un "laboratorio temprano del populismo" en el que considera que el 'seny' (sentido común) catalán se ha roto de forma injustificada.

"El principio de legalidad es lo que tiene que ser restablecido aquí, para restablecer la cordura en el resto de España", ha añadido el secretario de Estado.

A la presentación también han asistido el ministro de Energía, Álvaro Nadal; el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y los diputados populares del Parlament Santi Rodríguez y Juan Milián.