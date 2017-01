Sanz evita valorar la entrada en vigor de las 35 horas y confía en que la comisión bilateral "sea productiva"

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha evitado pronunciarse sobre la entrada en vigor en la comunidad de la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios y ha dicho esperar que la comisión bilateral con la Junta "sea productiva".

Así lo ha señalado este viernes en Jaén, donde ha asistido a la presentación de la nueva subdelegada del Gobierno, Francisca Molina, y a preguntas de los periodistas sobre esa medida, que se aplicará el próximo lunes, dos días antes de que se reúna la citada comisión para analizarla.

"Hemos intentado desde hace muchos días que se produjera ese diálogo. Existiendo una reunión pendiente no voy a confiar nada más en que sea productiva y ofrezca resultados. Si no, no nos sentaríamos", ha manifestado Sanz.

En este sentido, el delegado ha asegurado que "la voluntad del Gobierno es evitar la confrontación, buscar soluciones y con ese espíritu" irá a la comisión bilateral. "Que yo plantee polémica cuando tenemos una reunión no creo que sea algo oportuno, sino todo lo contrario", ha zanjado.