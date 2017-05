Solana dice que Ayerdi pedirá este jueves al ministro un diseño de tren "específico para Navarra", un TAP "más racional"

Etiquetas

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, pedirá en la reunión de este jueves con el ministro de Fomento "un diseño específico para Navarra, que se ajuste a las necesidades de la Comunidad foral y sus prioridades, como la conexión con la Y vasca". "Queremos un tren de altas prestaciones más racional y razonable", ha aseverado.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha señalado que la posición que trasladará Ayerdi al ministro este jueves será "la que ya ha tenido posibilidad de trasladar, una propuesta que se concreta en la necesidad de diseñar un tren de altas prestaciones ajustado a las necesidades de Navarra, pendientes siempre de no quedarnos fuera de circulación en este caso en lo que a los corredores se refiere".

Solana ha manifestado que se "ciñen a lo que el acuerdo programático recoge en tanto que queremos seguir conectados, no quedarnos fuera de circulación, estar en los principales ejes, tanto mirando a Europa como al Mediterráneo". "Queremos un tren de altas prestaciones racional y razonable", ha reiterado, para señalar que ello implica "otras plataformas diferentes a las que se han venido proponiendo desde Madrid hasta ahora y otro convenio".

Según ha dicho, "no nos encaja del todo la propuesta que trabajara UPN con el Ministerio porque no creemos que atienda a lo que Navarra necesita y a lo que la mayoría en Navarra demanda".

Sobre la reunión de este martes de Ayerdi con el cuatripartito en torno a este asunto, María Solana ha dicho que se "reafirmó y se revisó lo que ya está acordado desde hace dos años". "Lo que recoge el acuerdo UPN y Gobierno de España no es ni por asomo lo que sí está acordado entre el cuatripartito", ha comentado.

Preguntada por los kilómetros de plataforma ya construidos entre Castejón y Valtierra, Solana ha manifestado que "preocupa que nos dejen claro si se va a hacer la conexión Zaragoza-Castejón". "Eso es lo que de define si el corredor Cantábrico-Mediterráneo va a tener uno u otro trazado; y eso sí urge", ha expuesto, para añadir que "cuando eso lo tengamos claro podremos proseguir".

La portavoz del Ejecutivo ha indicado que, como ha dicho Ayerdi en varias ocasiones, "una de las prioridades es la conexión con la Y vasca de cara a conectar con Europa y cuando ya estamos incluidos en una Eurorregión que nos obliga a clarificar cuál ha de ser la conexión con todo ese territorio".

Sobre si quedarían en el aire los 15 kilómetros construidos y no se llegaran a utilizar, Solana ha manifestado que "la apuesta del cuatripartito y del Gobierno es la del tercer hilo". "Aquí fue el propio Ayerdi quien puso en cuestión la plataforma, la que está hecha y va de ningún sitio a ninguna parte y que tiene unas características que no son las que mejor encajan con el proyecto de tren que defiende para esta Comunidad el Gobierno del cambio", ha aseverado.

Ha reiterado que el tercer hilo es "una cuestión recogida en el acuerdo programático y es el modelo convenido y que el vicepresidente Ayerdi muchas veces ha tratado también en sede parlamentaria explicar, sobre todo para la conexión Pamplona-Y vasca, por una definición de trazado en ese tramo". "Es una opción que se barajado como prioritaria en todos los casos en que se pueda", ha manifestado.

Según ha indicado, "se ha dicho en alguna ocasión que es una opción temporal, en tanto que no hubiera posibilidad de hacer las cosas de otra manera y que nos pudiera permitir no quedarnos desconectados de los ejes que importan". "La plataforma planificada, que no ejecutada, salvo en ese tramo aislado, no es la que consideramos que tiene que ser", ha añadido.

Preguntada si habla del tercer hilo para el tramo Pamplona-Castejón, María Solana ha señalado que "no he hablado del Pamplona-Castejón, pero tendremos ocasión y ya dará el detalle el señor Ayerdi".

Por otro lado, ha dicho Solana que aprovechará Ayerdi para solicitar al ministro que "devuelva a Navarra los 45 millones que adeuda el Ministerio por las obras desarrolladas en la Comunidad del tren de alta velocidad".