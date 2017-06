Solana dice que al Gobierno no le preocupan manifestaciones o abucheos y que "los toman en consideración"

Etiquetas

Sobre si el cuatripartito prepara una manifestación, ha dicho que el Gobierno no tiene una convocatoria, "no quiere decir que no la haya"

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que al Ejecutivo "no" le preocupa encontrarse a mitad de legislatura con una manifestación como la del sábado en defensa de la bandera de la Comunidad foral o con abucheos a la presidenta en su visita este martes a la sede del CNTA en San Adrián.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, la portavoz ha mostrado "respeto máximo a todas aquellas personas que consideran que tienen que manifestarse y hacer la reivindicación que creen oportuna" y ha añadido que "la reivindicación la hemos tomado en consideración, ésa y otras reivindicaciones que van surgiendo".

A su juicio, "no es motivo para una preocupación extraordinaria o fuera de la que ya se tiene como Gobierno en tanto que el Gobierno lo es de todos los navarros y navarras, no sólo de los que han votado una u otra cosa". "Desde esa responsabilidad y entendiendo que es a toda la ciudadanía navarra a la que representamos, evidentemente tenemos que prestar atención a lo que solicitan, dicen, reivindican... A eso nos dedicamos", ha dicho.

En este sentido, Solana ha señalado el Gobierno se dedica a "resolver temas, cuestiones y preocupaciones que atañen a la ciudadanía".

Preguntada por si cree que por parte de los socios del Ejecutivo ha habido respeto a la manifestación del día 3 en Pamplona, la portavoz ha respondido que "lo que yo crea a este respecto no es importante ni relevante". "Como Gobierno de Navarra no vamos a valorar las opiniones que también legítimamente han mostrado los portavoces de los distintos grupos", ha señalado, para precisar que muestran "el mismo respeto".

En cuanto a que una persona grababa la manifestación del sábado desde una ventana del Palacio de Navarra, María Solana ha dicho que "UPN tendrá contestación a su pregunta" en el Parlamento y ha añadido que "hay solicitada una comparecencia de la consejera Ollo para explicarlo" y "explicará en próximas fechas todo lo referido a este tema".

Sobre si podría adelantar algo de la explicación esta mañana, Solana ha precisado que "lo adelantaremos" en el Parlamento y "explicará lo acontecido, qué era lo que estaba sucediendo lejos de lo que pudiera parecer, una explicación que sea clarificadora".

MANIFESTACIÓN DEL CUATRIPARTITO

La portavoz del Gobierno ha sido preguntada en la rueda de prensa si tiene constancia de que los cuatro socios del Ejecutivo estén organizando una manifestación y ha señalado que "en principio, constancia como tal no; no nos consta que haya convocatoria sobre esta cuestión más allá de lo publicado que no parece que sea definitivo".

Ha añadido Solana que ella como miembro de Geroa Bai puede saber "una serie de cosas que no me compete hablar en esos términos". "Como Gobierno de Navarra no tenemos una convocatoria en esos términos, no quiere decir que no la vaya a haber, no se si la va a haber definitivamente o no", ha señalado, para indicar que "tendremos ocasión de saberlo y conocer los detalles de la iniciativa".