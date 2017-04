Susana Díaz pide al Gobierno que se deje de "trampas" sobre el peaje en AP-4 y diga claro si se va a prorrogar o no

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este miércoles al Gobierno central que se deje de "trampas" en relación con el peaje en la AP-4, que une las provincias de Sevilla y Cádiz, y diga si se va a prorrogar dicho peaje o no.

En declaraciones a los periodistas, Susana Díaz ha añadido que le parece una "tomadura de pelo" que ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que estuvo en Sevilla, dijese que ya no se va a prorrogar el peaje Sevilla-Cádiz, "pero que lo condiciona a una negociación con los grupos de la oposición en el futuro".

"O no se prorroga o se prorroga, que diga lo que va a hacer, pero que se deje ya de jugueteos, de trampas o de hacerse él mismo trampas en su solitario y que diga la verdad", según ha exigido la presidenta.

La presidenta ha indicado que si no va a haber prórroga de ese peaje, evidentemente, el Gobierno central contará con el apoyo de la Junta, pero que si lo va a condicionar a otras cosas, "que sepa que se está equivocando de camino porque no vamos a admitir chantajes de ningún tipo en algo que debería haber sido una realidad hace mucho tiempo".

En este sentido, ha pedido que el ministro no venga aquí a "tomarnos el pelo a los andaluces ni al Gobierno andaluz y que diga la verdad". "Si el peaje no se va a prorrogar, tendrá al Gobierno andaluz a su lado y si lo va a condicionar o va a pretender hacer trampa, evidentemente, nos va a tener enfrente, lo vamos a denunciar y no lo vamos a permitir", ha advertido Susana Díaz.