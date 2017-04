EL PP DICE NO TENER “NINGÚN MIEDO” A LA COMISIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró este miércoles que su partido no tiene “ningún miedo” a que se ponga en marcha la comisión que investigará su presunta financiación ilegal, aunque eludió pronunciarse sobre la posible comparecencia en este órgano del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque “cada día tiene su afán” y aún ni se ha constituido.Lo dijo en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, ante la petición del PSOE de que esta comisión se constituya en el plazo de diez días y el anuncio, al que también se ha sumado Ciudadanos, de que Rajoy comparezca en la misma porque tiene la “obligación” de decir la verdad so pena de delito.“No vamos a impedir que se ponga en marcha, no tenemos nada que ocultar”, sentenció Hernando, al tiempo que dijo que el PP cree en el Estado de Derecho y en la separación de poderes. Por tanto, prosiguió, los populares no usarán la corrupción “como elemento de confrontación”.Remarcó que la financiación del PP es “la más conocida”. “Insisto en una cosa, ¿por qué algunos se niegan a que se aclare la financiación de otras formaciones?”, se preguntó, antes de pedir “las mismas reglas” para todos. “Si al final no estamos para buscar la claridad, sino para atacar al PP, algunos se van a equivocar”, avisó.“No tenemos ningún miedo a que se investigue todo”, subrayó, aunque al ser preguntado por el anuncio del PSOE y Cs para pedir la comparecencia de Rajoy en esta comisión apuntó que “cada día tiene su afán”. “Vamos a hacer lo que sea menester. Lo que no vamos a intentar es hacer una comisión espectáculo como van a intentar algunos”, apostilló.Ante las críticas de Cs y su intención de que Rajoy dé todas las explicaciones oportunas en esta comisión, lamentó que este partido cometa el “error” de presentar al PP “como partido corrupto” por no tener otra “alternativa política mejor” y utilizar este argumento para intentar “crecer” electoralmente. “Le pediría prudencia”, remachó.