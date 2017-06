Teresa Rodríguez (Podemos) invita a Susana Díaz a "un cambio de dinámica más que a un cambio de caras"

Etiquetas

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que los cambios de consejeros en la Junta "más allá de una crisis de gobierno es una crisis de proyecto", que es lo que "se ha echado de menos en los dos últimos años". Así, ha invitado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a "un cambio de dinámica más que a un cambio de caras".

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Rodríguez ha afirmado que "no es un problema de a quién pone en las responsabilidades, sino de tener o no un proyecto, y en los dos últimos años Susana Díaz y su equipo no han estado centrados en cuáles son los problemas acuciantes de Andalucía".

"Un cambio de cara no representa un cambio de dinámica", ha manifestado la dirigente de Podemos, que ha señalado que aspiran a "un cambio de dinámica donde, para empezar, se centre en Andalucía y empiece a cuestionarse sus alianzas", ya que, según ha subrayado, "tiene como socio de gobierno a quienes han traicionado a la estiba, los planes de empleo para Andalucía y son un caballo de Troya de la derecha popular".

Según Rodríguez, "frente a eso lo que se puede decir es que tiene la oportunidad de negociar los próximos presupuestos con Podemos para la recuperación de derechos en Andalucía y no de seguir con la derecha".

Para la dirigente de Podemos, "todavía hay oportunidad de revertir todo esto, ya sea con la moción de censura de Podemos o con una que presenten ellos, pero se puede cambiar este país", y por ello ha invitado a la presidenta de la Junta a "un cambio de dinámica más que a un cambio de caras".