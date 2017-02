La oposición acusa a Trudeau de "traición" al descartar la modificación de la ley electoral de Canadá

Etiquetas

La oposición canadiense ha acusado al primer ministro, Justin Trudeau, de "traición" al anunciar que abandona sus planes de modificar la Ley Electoral de Canadá, una de las medidas a las que se comprometió en la campaña que llevó a su Partido Liberal a arrebatar el poder a los conservadores del ex primer ministro Stephen Harper en octubre de 2015.

La decisión de Trudeau, que ha trasladado a través de una carta, la anunciado en público su ministra de Instituciones Democráticas, Karina Gould, otra de las razones que le han supuesto varias críticas al 'premier' canadiense.

El diputado del Nuevo Partido Democrático (NPD) Nathan Cullen se ha mostrado "un tanto sorprendido" de que no fuera el primer ministro el que anunciara esta decisión, actitud con la que ha demostrado su "falta de valentía y fortaleza" necesaria para "romper esta promesa en frente de todo el mundo".

Así, ha definido esta actitud como "una de las actuaciones más cínicas de política egoísta" del Gobierno. "Lo que Trudeau ha demostrado hoy es que es un mentiroso, uno de los políticos más cínicos", ha criticado, según declaraciones recogidas por CBC, antes de avanzar que esto le supondrá "un precio político" al primer ministro.

Por su parte, la líder de los conservadores, Rona Ambrose, ha advertido a los canadienses que desde ahora "deberán pensar dos veces antes de creer la palabra de Justin Trudeau".

Mientras, la líder del Partido Verde, Elizabeth May, miembro de la comisión especial que ha abordado esta cuestión, ha advertido de que la decisión de no incluir la reforma electoral en su agenda podría tener "ramificaciones significativas".

"Temo que esta traición llegue a los corazones de los canadienses de un modo mucho más profundo de lo que cree el primer ministro, particularmente entre los más jóvenes", ha señalado, haciendo referencia a políticos de otros países que, tras sus decisiones, han generado revueltas en las calles.

PROMESA DE CAMPAÑA

Bajo el lema 'Haremos que cada voto cuente', los liberales se comprometieron a que las de 2015 fueran los últimos comicios celebrados con el sistema de sufragio directo --conocido en inglés como first-past-the-post-- y a crear una comisión parlamentaria para revisar las posibles reformas, entre ellas la de la representación proporcional, la votación obligatoria o la elección a través de Internet.

Trudeau preveía que en 18 meses lograría redactar una nueva legislación electoral. No obstante, el primer ministro ha hecho saber este miércoles, a través de una carta, de que la reforma ya no forma parte de su agenda, debido a que las consultas que se han llevado a cabo en el país muestran que "los canadienses no quieren el cambio que el Gobierno federal había escogido".

A pesar de que gran parte de los parlamentarios que forman parte de la comisión que ha estudiado esta posibilidad recomendaron que se convocara un referéndum para valorar algún tipo de representación proporcional, Trudeau ha descartado también esta posibilidad, tal y como recoge CBC.

"No ha emergido una preferencia clara por un nuevo sistema electoral y mucho menos un consenso", ha señalado el primer ministro canadiense en su misiva. "Por eso, sin una clara preferencia o sin una pregunta concreta, convocar una consulta popular no sería del interés del país", ha indicado.

"Es una conversación difícil esa de hablar sorbe cómo gobernarnos a nosotros mismos. Pero hemos escuchado a los canadienses y esto (la reforma electoral) no formará parte de mi mandato", ha concluido.