VISTALEGRE II. RAJOY RECONOCE QUE AL “PP NO LE PERJUDICA NADA” LA CONTINUIDAD DE IGLESIAS

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, deseó este domingo “suerte” a Pablo Iglesias por su continuidad como líder de Podemos y reconoció que a los populares “no le perjudica nada” este escenario político.Al término del 18 Congreso Nacional del PP, Rajoy fue abordado por los periodistas tras conocerse que Iglesias había ganado a Íñigo Errejón y reforzaba su liderazgo en Podemos. “Yo en esos temas respeto lo que digan quienes tienen que tomar la decisión, no tengo nada que decir, salvo desearle mucha suerte y nada más”, expresó.Preguntado por si el PP se vería afectado de alguna manera en que Iglesias haya vencido a Errejón, Rajoy fue directo y aclaró que “al PP no le perjudica nada, sólo le perjudica él mismo si no hace las cosas bien y cumple con su obligación; pero vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer lo que los españoles esperan de nosotros”.Ante la cuestión de si cree que con Errejón hubiese sido más fácil el trato entre PP y Podemos, Rajoy se limitó a responder: “Yo no creo nada más que en el trabajo, lo que nosotros hagamos que es nuestra obligación”.El presidente del Gobierno atendió a los periodistas cuando abandonaba el Plenario en el que se desarrolló el cónclave de los populares. La escena de los periodistas y los cámaras esperando a que Rajoy saliera por una puerta provocó el comentario chistoso de un miembro del Gobierno, al entender que le esperaban a portagayola, como si fuera un torero en Vistalegre, la plaza de toros donde Podemos ha celebrado también este fin de semana su Asamblea Ciudadana.