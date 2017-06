Vergeles insiste en que el concurso de ambulancias ha sido "transparente y limpio" y el PP augura un "conflicto laboral"

Etiquetas

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha defendido que el proceso del concurso de transporte sanitario terrestre en Extremadura ha sido "transparente y limpio en la adjudicación desde el primer momento", mientras que el diputado autonómico del PP José María Saponi ha augurado que con dicha adjudicación "la calidad de la asistencia va a ser menor" y, además, "habrá un conflicto laboral".

De este modo, en respuesta a una pregunta 'popular' en el pleno de la Asamblea de este jueves, Vergeles ha resaltado que en el citado concurso "han primado los criterios técnicos frente al precio", así como que el Círculo de la Sanidad ha "felicitado" a la Junta por esta circunstancia; y ha solicitado al PP que abandone la "demagogia" en esta cuestión "por el bien de la empresa extremeña".

Al mismo tiempo, ha incidido en que el Consorcio de Empresas de Transporte Sanitario en Extremadura, que "dice que no se cubren los gastos", en realidad "ha hecho una oferta que rebaja en más de 9 millones de euros la oferta" con la que la Junta sacaba el concurso.

Por otra parte, el consejero ha subrayado que la Junta está aplicando "un salvamento" para las empresas extremeñas después de que éstas, tras el paso del PP por el gobierno autonómico en la pasada legislatura, hayan requerido "unidades de cuidados intensivos".

Así, ha destacado que mientras que en toda la legislatura del anterior Ejecutivo autonómico del PP "sólo en el SES de todos los contratos el 26 por ciento eran para empresas extremeñas", ahora en los dos años de gobierno del PSOE en la región "un 60 por ciento son para empresas extremeñas".

"Hacía falta un salvamento de la empresa extremeña y eso es lo que estamos haciendo en toda su literalidad de cómo la dejaron ustedes, porque con sus políticas lo que hicieron fue hacerlas muchísimo menos competitivas", ha dicho en alusión al PP.

PP

A su vez, el diputado del PP José María Saponi ha dicho que "a tenor" de lo "ocurrido" el "salvamento" de las empresas extremeñas como "promesa electoral" del PSOE "no" se ha cumplido; y ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya decidido, ha dicho, que "los concursos públicos en el ámbito de la sanidad extremeña se resuelvan a precio, con lo cual las empresas extremeñas no solamente no pueden concursar, sino que se quedan fuera", ha advertido.

En este sentido, ha considerado "necesario" acometer "una operación de salvamento para las empresas extremeñas", y ha subrayado que, para el PP, "no" se entiende que en los pliegos para la adjudicación del concurso de ambulancias "la oferta va por debajo de lo que realmente se puede realizar en casi más de 23 millones" y que, "aún así", haya sido adjudicado a "alguien que es capaz de hacerlo en 18 millones, todavía más barato".

Tras indicar, igualmente, que "no se trata" de que la Junta "prevarique" en las adjudicaciones públicas en favor de empresas extremeñas, ha reclamado a la Administración regional "sensibilidad y voluntad política" para "intentar realizar y utilizar ese margen de maniobra que los tribunales le permiten para poder favorecer a las empresas" de la comunidad.

Al mismo tiempo, ha advertido de que con el concurso de ambulancias adjudicado por la Junta "la calidad de la asistencia va a ser menor", así como de que "habrá un conflicto laboral" puesto que, para el 'popular', "es inviable con las bases del concurso y al precio que se va a otorgar llevar a cabo ese convenio colectivo que la empresa firmó junto con los trabajadores recientemente".