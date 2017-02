YAKOVLEV. RAJOY HACE SUYAS LAS DISCULPAS DE COSPEDAL

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo suyas este miércoles las palabras de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en las que pidió disculpas a las familias de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003, aunque no pronunció la palabra "perdón".En la sesión de control al Ejecutivo, Rajoy empezó su intervención congratulándose por el “interés” del diputdo socialista Antonio Hernando en este asunto, pero indicó que en los cinco años que lleva de presidente “jamás” nadie del PSOE le hizo pregunta alguna “en ningún lugar” de las Cortes sobre esta cuestión.El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, le dijo a Rajoy que "hoy tiene la oportunidad de pedir solemnemente perdón a los fallecidos, a sus familias, a la sociedad a quienes aquellos soldados servían. Por dignidad a ellos y a nuestra democracia, debía pedir perdón”. El presidente no pronunció fórmula alguna de petición de perdón pero hizo suyas las palabras de Cospedal de hace unas semanas, durante la Comisión de Defensa del Congreso, en las que pidió “perdón en nombre del Estado” a las víctimas y sus familias. “Quiero reiterar y asumir como propias las palabras que en esta Cámara pronunció hace escasas fechas la ministra de Defensa; hago mías sus palabras, porque creo que es de Justicia”, dijo Rajoy. Y acto seguido recordó que ayer estuvo reunido con las familias en el Palacio de La Moncloa, un encuentro que calificó de “franco y cordial”.Hernando remarcó que estos militares viajaban en “un avión que jamás debió de despegar” y que el “cúmulo de irregularidades” que rodean al siniestro “hace injusto” hablar de accidente, porque accidente suena a “inevitable” y “este desastre se pudo evitar”.Recordó que “muchas fueron las voces que hablaban del mal estado” del aparato, en alusión a los documentos que posteriormente se conocieron en las investigaciones tras el accidente en mayo de 2003.Estos militares, dijo Hernando, “perdieron la vida cumpliendo con su deber porque otros no cumplieron con el suyo”, lo que dio pie a uno de los “hechos más vergonzantes de nuestra historia reciente”. “Un Gobierno del que usted formó parte tenía prisa por zanjar el asunto y el proceso de identificaciones fue un fraude”, remachó.Además, según Hernando, las familias, que buscaban “reconocimiento, verdad y justicia”, recibieron “desprecio y en algunos casos amenazas”.El portavoz socialista recordó que entonces era ministro de Defensa Federico Trillo, “alguien que desde entonces ni se ha retratado ni ha pedido perdón por tanto ignominia, alguien que debió desaparecer de la vida política y al que su Gobierno nombró embajador, y que últimamente ha mostrado su catadura moral diciendo que vuelve al Consejo de Estado”.Hernando insistió en que "no son hechos del pasado, porque las familias han luchado denodadamente” por la justicia y la verdad y, con la “evidencia” del dictamen del Consejo de Estado, la ministra de Defensa ha pedido perdón, “pero ahora falta usted”El presidente del Gobierno afirmó que aunque es consciente de que “no hay consuelo posible” para las familias, van a “ayudar a mitigar ese dolor”, y se marcó “el objetivo más importante, el de evitar que este tipo de acontecimientos se vuelvan a repetir”.