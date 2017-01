YAKOVLEV. C`S DICE QUE TRILLO NO PUEDE ESTAR “NI UN DÍA MÁS” COMO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LONDRES

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos considera que Federico Trillo no puede seguir “ni un día más” como embajador de España en el Reino Unido después de que se haya conocido el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa, dirigido entonces por éste, del siniestro que costó la vida a 62 militares que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.En rueda de prensa celebrada este miércoles, el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, dejó claro que “hay responsabilidades políticas que no se aclararon en su momento” relacionadas con el siniestro, por lo que Trillo no puede estar “ni un días más” al frente de la misión diplomática de España en Londres.Por ello, exigió al Gobierno que proceda al “cambio de embajador (en Londres) lo antes posible” después de conocerse un informe del Consejo de Estado que es “bastante demoledor”.No obstante, dejó claro que Ciudadanos sólo reclama “responsabilidades políticas” a Trillo y “no penales y judiciales”. También reclamó la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que explique qué medidas se han puesto en marcha para que no se repitan siniestros como el del Yak-42.